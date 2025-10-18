onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Tüm Tuşlara Basılarak Yazılan Senaryosu Tepki Topladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.10.2025 - 09:59

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ne yazık ki eskisi kadar rağbet göremiyor. İlk üç sezonuyla çok sevilse de 4. sezonda iyice zıvanadan çıkan Şerbo, senaryoda tüm tuşlara basıyor. Doğa'nın kaza geçirip hemen ayaklandığı dizideki mantık hataları bir yana yeni bölüm fragmanında Çimen'in kanser olduğunu öğreniyoruz. Haliyle seyirci, Şerbo'nun mantıktan uzak senaryosuna isyan etmeden geçemedi.

4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, seyirciden eskisi kadar yoğun ilgi göremiyor.

Senaryosu gitgide bambaşka bir hal alan dizide Nursema'nın her sezon aldatılması, Doğa ve Fatih'in bitmeyen kavgaları derken son bölümde Doğa'nın kaza geçirip fragmanda ise hemen ayaklandığını gördük. Üstelik yeni bölüm fragmanında Erasmus'tan dönen Çimen kanser çıkıyor! 

Düşen reytingleri toparlamak için tüm tuşlara basan Kızılcık Şerbeti senaristlerinin yazdığı bu hikaye seyirciyi artık bezdirdi ve sosyal medya ayaklandı. Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanına seyirciden tepki dolu yanıtlar geldi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin isyan ettiren fragmanı:

Gelen isyan paylaşımları da burada:

