Kızılcık Şerbeti'nin Tüm Tuşlara Basılarak Yazılan Senaryosu Tepki Topladı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ne yazık ki eskisi kadar rağbet göremiyor. İlk üç sezonuyla çok sevilse de 4. sezonda iyice zıvanadan çıkan Şerbo, senaryoda tüm tuşlara basıyor. Doğa'nın kaza geçirip hemen ayaklandığı dizideki mantık hataları bir yana yeni bölüm fragmanında Çimen'in kanser olduğunu öğreniyoruz. Haliyle seyirci, Şerbo'nun mantıktan uzak senaryosuna isyan etmeden geçemedi.
4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, seyirciden eskisi kadar yoğun ilgi göremiyor.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin isyan ettiren fragmanı:
Gelen isyan paylaşımları da burada:
