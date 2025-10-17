onedio
Estetik Yaptırmış! Survivor Nefise Karatay'ın Dudak Dolgusu Gündem Oldu

Esra Demirci
17.10.2025 - 22:25

Survivor şampiyonlarından Nefise Karatay'ı muhakkak tanırsınız. Survivor'a iki kez katılan Nefise daha önce şampiyonluk ve ikincilik elde etmişti. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan Nefise Karatay, estetikliler kervanına katıldı. Dudaklarına dolgu yaptıran Nefise'nin değişimi görenleri şaşırttı.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Nefise Karatay, 2023 ve 2024 sezonlarında yarışmıştı.

2023'te şampiyon 2024 sezonunda ise ikinci olan Nefise'nin Survivor 2026'ya katılıp katılmayacağı merak edilirken sevilen yarışmacı bu defa bambaşka bir konuyla gündem oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Nefise, bu defa bir estetik doktorunun paylaşımında karşımıza çıktı.

Doktorun yaptığı paylaşımda dudak dolgusu yaptırdığı ortaya çıkan Survivor Nefise'nin estetikli hali kısa sürede viral oldu.

Estetikliler kervanına katılan Survivor Nefise'nin son hali sosyal medyada tartışma konusu oldu ve çoğu takipçisi doğallığını kaybetmesinden yakındı. Peki, siz Survivor Nefise Karatay'ın estetikli halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

