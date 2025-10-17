Estetik Yaptırmış! Survivor Nefise Karatay'ın Dudak Dolgusu Gündem Oldu
Survivor şampiyonlarından Nefise Karatay'ı muhakkak tanırsınız. Survivor'a iki kez katılan Nefise daha önce şampiyonluk ve ikincilik elde etmişti. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan Nefise Karatay, estetikliler kervanına katıldı. Dudaklarına dolgu yaptıran Nefise'nin değişimi görenleri şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Nefise Karatay, 2023 ve 2024 sezonlarında yarışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doktorun yaptığı paylaşımda dudak dolgusu yaptırdığı ortaya çıkan Survivor Nefise'nin estetikli hali kısa sürede viral oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın