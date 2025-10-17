onedio
Her Hafta Reyting Rekoru Kıran Uzak Şehir'in Düşüş Yaşamasının Sebebini Reyting Uzmanı Açıkladı

Esra Demirci
17.10.2025 - 21:02

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla ekrana gelmesine rağmen hala zirvede. Her hafta yeni bir rekora imza atmasına alışkın olduğumuz Uzak Şehir, 13 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 33. bölüm sonrasında flaş reyting düşüşü yaşadı. Reyting uzmanı Burak Sakar, Uzak Şehir'in düşüşünün sebebini açıkladı.

KAYNAK: Burak Sakar

Özlemini çektiğimiz aşiret dizilerine geri dönmemizi sağlayan Uzak Şehir, 2. sezonuyla da reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir, özellikle Alya ve Cihan'ın aşklarını itiraf etmesiyle yükseliş yaşamış ve ilk sezon kırdığı rekoru ikinci sezonda yenilemişti. Uzak Şehir'in her hafta yaşadığı reyting yükselişi artık alışılan bir durum haline gelirken 13 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 33. bölümde beklenmedik bir şey oldu. Uzak Şehir, üç kategoride de reyting düşüşü yaşadı.

Uzak Şehir'in reytinglerdeki düşüşü seyirciyi şoke ederken reyting uzman Burak Sakar, X hesabından reytinglerin düşme sebebini açıkladı.

