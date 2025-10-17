Her Hafta Reyting Rekoru Kıran Uzak Şehir'in Düşüş Yaşamasının Sebebini Reyting Uzmanı Açıkladı
Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla ekrana gelmesine rağmen hala zirvede. Her hafta yeni bir rekora imza atmasına alışkın olduğumuz Uzak Şehir, 13 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 33. bölüm sonrasında flaş reyting düşüşü yaşadı. Reyting uzmanı Burak Sakar, Uzak Şehir'in düşüşünün sebebini açıkladı.
KAYNAK: Burak Sakar
Özlemini çektiğimiz aşiret dizilerine geri dönmemizi sağlayan Uzak Şehir, 2. sezonuyla da reytingleri altüst etmeye devam ediyor.
Uzak Şehir'in reytinglerdeki düşüşü seyirciyi şoke ederken reyting uzman Burak Sakar, X hesabından reytinglerin düşme sebebini açıkladı.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
