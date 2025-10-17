onedio
MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Mekanına Giden TikTok Kullanıcısı Ne Kadar Ödediğini Paylaştı

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.10.2025 - 17:40

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinin mekanına gidip fiyat araştırması yapan sosyal medya kullanıcılarına bir yenisi daha eklendi. Danilo Şef ve Somer Şef'in restoranındaki yemek ücretleri sık sık gündem olurken bu defa bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın MYK Restoran adlı mekanına giderek ne kadar hesap ödediğini paylaştı.

KAYNAK: @enes/TikTok

Buradan izleyebilirsiniz:

MasterChef Türkiye jürilerinin restoranlarındaki yemek fiyatları sık sık gündem oluyor.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın mekanlarına giden sosyal medya kullanıcıları çektikleri tepki videolarıyla hem tadım hem hesap yorumlarını yayınlıyor.

TikTok'taki bir kullanıcı Mehmet Şef'in MYK Restoran adlı mekanına giderek 2 kişilik tadım menüsü deneyimledi. Toplamda 12.250 TL hesap ödeyen TikTok kullanıcısı, adisyonu yayınladı.

@enes kullanıcı adlı TikTok kullanıcının paylaştığı MYK Restoran hesap adisyonunu da buraya bırakıyoruz:

Peki, siz bu fiyatları nasıl buldunuz? Sizce değer mi? Yorumlarda buluşalım...

