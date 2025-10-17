MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Mekanına Giden TikTok Kullanıcısı Ne Kadar Ödediğini Paylaştı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinin mekanına gidip fiyat araştırması yapan sosyal medya kullanıcılarına bir yenisi daha eklendi. Danilo Şef ve Somer Şef'in restoranındaki yemek ücretleri sık sık gündem olurken bu defa bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın MYK Restoran adlı mekanına giderek ne kadar hesap ödediğini paylaştı.
KAYNAK: @enes/TikTok
MasterChef Türkiye jürilerinin restoranlarındaki yemek fiyatları sık sık gündem oluyor.
@enes kullanıcı adlı TikTok kullanıcının paylaştığı MYK Restoran hesap adisyonunu da buraya bırakıyoruz:
