İddialar Sosyal Medyayı Sardı: NOW’ın Yeni Sezon Dizisi Kıskanmak Final mı Yapıyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.10.2025 - 14:10

Yeni sezon dizileri bir bir izleyiciyle buluşmaya başladı. NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisi de yeni sezonun heyecan yaratan işlerinden oldu. Ancak sosyal medyada Kıskanmak’ın final yapacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Kıskanmak dizisi final mi yapacak? Kıskanmak dizisinin final yapacağı doğru mu? 

Detaylar içeriğimizde 👇

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür’ün başrolündeki dizi aşk üçgenleriyle merak yaratıyor.

Hikaye Özgü Namal’ın hayat verdiği Seniha karakterinin çevresinde şekillense de Selahattin Paşalı’nın karakteri Nüzhet de sinirlerimizi hoplatarak ön plana çıkıyor. Kıskanmak reyting sonuçlarında henüz bir düzene oturmadı ancak pek de fena sayılmaz.

Peki ya izleyiciler de severek takip ederken “final ne alaka” dediğinizi duyar gibiyiz.

Sosyal medya iddialarının aksine Kıskanmak dizisinin final yapacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Anlayacağınız dizi yayın hayatına devam edecek, şu an final yapacakları iddiaları asılsız.

Yorum Yazın