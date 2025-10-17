İddialar Sosyal Medyayı Sardı: NOW’ın Yeni Sezon Dizisi Kıskanmak Final mı Yapıyor?
Yeni sezon dizileri bir bir izleyiciyle buluşmaya başladı. NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisi de yeni sezonun heyecan yaratan işlerinden oldu. Ancak sosyal medyada Kıskanmak’ın final yapacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Kıskanmak dizisi final mi yapacak? Kıskanmak dizisinin final yapacağı doğru mu?
Detaylar içeriğimizde 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür’ün başrolündeki dizi aşk üçgenleriyle merak yaratıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ya izleyiciler de severek takip ederken “final ne alaka” dediğinizi duyar gibiyiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın