Eşref Rüya’ya Yeni Oyuncu Geliyor: Hikaye Genişledi, Hafize Ananın Torunu Kadroda!
Kanal D’nin her hafta reyting birincisi olmayı başaran dizisi Eşref Rüya, son zamanların favorilerinden. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un uyumuna izleyicilerden sık sık övgüler geliyor. Yalnızca oyuncular değil, hikaye de güçlü olunca Eşref Rüya reyting birincisi olmaya devam eder gibi görünüyor.
Şimdiyse Birsen Altuntaş Eşref Rüya ailesinin büyüdüğünü duyurdu. Hafize ananın torunu olmak için yeni bir oyuncu kadroya katıldı. Gelin detaylara geçelim!
Diziyi izliyorsanız Eşref ve yakınlarına bakan ailenin biricik üyesi Hafize ananın hikayesini bilirsiniz.
Torunu Saliha’yı Bilgesu Kural oynayacak.
