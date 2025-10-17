onedio
Eşref Rüya’ya Yeni Oyuncu Geliyor: Hikaye Genişledi, Hafize Ananın Torunu Kadroda!

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.10.2025 - 12:16

Kanal D’nin her hafta reyting birincisi olmayı başaran dizisi Eşref Rüya, son zamanların favorilerinden. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un uyumuna izleyicilerden sık sık övgüler geliyor. Yalnızca oyuncular değil, hikaye de güçlü olunca Eşref Rüya reyting birincisi olmaya devam eder gibi görünüyor.

Şimdiyse Birsen Altuntaş Eşref Rüya ailesinin büyüdüğünü duyurdu. Hafize ananın torunu olmak için yeni bir oyuncu kadroya katıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Diziyi izliyorsanız Eşref ve yakınlarına bakan ailenin biricik üyesi Hafize ananın hikayesini bilirsiniz.

Çocuklarından uzak olan ve onları görebilmenin umuduyla yaşayan Hafize ana gelecek bölümde torunuyla tanışacak.

Torunu Saliha’yı Bilgesu Kural oynayacak.

Genç oyuncular arasında yetenekli isimlerden olan Kural, artık Eşref Rüya’nın kadrosunda. Bakalım Hafize ana ile nasıl bir tanışmaları olacak, neler yaşanacak? Eşref Rüya gelecek hafta da reyting birincisi olacak mı birlikte göreceğiz!

