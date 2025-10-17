Veliaht ve Halef Zirve İçin Adeta Yarıştı: 16 Ekim Perşembe Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu!
16 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Veliaht ve Halef dizilerinin yeni bölümü vardı. Dizilerle birlikte Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Reyting sonuçlarına bakıldığında gündüz kuşağından da Müge Anlı ve Esra Erol dikkat çekti.
Peki ya 16 Ekim reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Gelin birlikte görelim!
Uzak Şehir’den sonra yeni aşiret dizimiz Halef, Total grubunun birincisiydi.
Veliaht Total grubunda üçüncü sıraya yerleşti.
16 Ekim Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇
16 Ekim Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇
16 Ekim Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇
