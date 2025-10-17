onedio
Veliaht ve Halef Zirve İçin Adeta Yarıştı: 16 Ekim Perşembe Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
17.10.2025 - 11:43

16 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Veliaht ve Halef dizilerinin yeni bölümü vardı. Dizilerle birlikte Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Reyting sonuçlarına bakıldığında gündüz kuşağından da Müge Anlı ve Esra Erol dikkat çekti.

Peki ya 16 Ekim reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Gelin birlikte görelim!

Uzak Şehir’den sonra yeni aşiret dizimiz Halef, Total grubunun birincisiydi.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolündeki dizide yaşanan aşk üçgeninin nasıl ilerleyeceği izleyiciyi ekranda tutmayı başarıyor. Böylelikle Halef, 16 Ekim reyting sonuçlarında Total’de zirveye yerleşti. Üstelik Total grubunda ikinci sırada da özet bölümüyle yer aldı. Ancak diğer kategorilerde birinciliği rakibine kaptırdı.

Veliaht Total grubunda üçüncü sıraya yerleşti.

16 Ekim reyting sonuçlarında AB ve ABC1 gruplarında zirve Veliaht’ın oldu. Bu hafta Cannes’a giden başrol oyuncular Akın Akınözü ve Serra Arıtürk övgülerle buluşmuştu. Dizideki performansları ve senaryo da sevilmeye devam ediyor. 

Öte yandan ise dizileri Esra Erol, MasterChef ve Müge Anlı takip etti. Gelin sıralamalara birlikte bakalım!

16 Ekim Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

16 Ekim Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

16 Ekim Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

