Cansu Dere Dünyaca Ünlü Oyuncuyla Yeni Film Projesinde Bir Araya Geliyor!
Sektörün önde gelen isimlerinden Cansu Dere yeni bir film için sete çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu proje seçimlerinde titiz davrandığı için bir süredir kendisini TV’de göremiyoruz. Ancak Birsen Altuntaş, kendisinin dünyaca ünlü bir oyuncuyla partner olarak bir film çekeceğini duyurdu. TV projesi olmasa da hayranlar müjdeli haber karşısında heyecan yaşadı. Gelin detaylara geçelim!
Ezel’deki Eyşan rolüyle bir dönemlerin efsanesi olan Cansu Dere, hala büyüleyen güzelliğiyle en çok beğenilen kadın oyunculardan.
Cansu Dere, Portekiz Aşkı filminde Diogo Morgado ile başrolü paylaşacak.
