Cansu Dere Dünyaca Ünlü Oyuncuyla Yeni Film Projesinde Bir Araya Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.10.2025 - 09:53

Sektörün önde gelen isimlerinden Cansu Dere yeni bir film için sete çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu proje seçimlerinde titiz davrandığı için bir süredir kendisini TV’de göremiyoruz. Ancak Birsen Altuntaş, kendisinin dünyaca ünlü bir oyuncuyla partner olarak bir film çekeceğini duyurdu. TV projesi olmasa da hayranlar müjdeli haber karşısında heyecan yaşadı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Ezel’deki Eyşan rolüyle bir dönemlerin efsanesi olan Cansu Dere, hala büyüleyen güzelliğiyle en çok beğenilen kadın oyunculardan.

Kendisini en son TV’de Sadakatsiz dizisiyle izlemiştik. Öncesinde de Anne dizisiyle izleyenlerin karşısına geçmişti. Dijital projeler olarak da Şahsiyet’teki performansı epey konuşulmuştu. Şimdilerde TRT Tabii için çekilen Binbir Gece Masalları için sete çıkan oyuncudan yeni proje müjdesi geldi!

Cansu Dere, Portekiz Aşkı filminde Diogo Morgado ile başrolü paylaşacak.

Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı, İsmail Şahin’in yöneteceği filmin yapımcılığı ise Diopter Film’e ait. 

Diogo Margodo, The Bible adlı dizideki İsa rolüyle dünya çapında etki yaratmıştı.

Cansu Dere “Yasemin” rolüne, Diogo Morgado ise “Jose” rolüne hayat verecek. Bakalım ikilinin uyumu nasıl olacak?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
