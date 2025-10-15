onedio
Her Şey Pokémonla Başladı: Türkiye'de Tüm Zamanların En Çok İzlenen Anime Filmleri

Her Şey Pokémonla Başladı: Türkiye'de Tüm Zamanların En Çok İzlenen Anime Filmleri

Ömer Faruk Kino
15.10.2025 - 12:59

Anime filmlerinin Türkiye’deki yolculuğu, 2000'li yılların başlarında büyük bir hızla ivme kazanarak sinema salonlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle Pokémon serisinin öncülük ettiği bu akım, günümüzde gişe rekorları kıran yapımlarla birlikte, tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında kendine sağlam bir yer edindi. Gelin, Japon animasyonunun Türkiye’deki gişe performansını birlikte keşfedelim 👇

7. Doraemon (Stand by Me Doraemon) (2015) - 56.248 Seyirci

Listenin yedinci sırasında, Japonya'nın en uzun soluklu ve sevilen serilerinden biri olan Doraemon yer alıyor. 11 Eylül 2015'te vizyona giren bu film, 56.248 biletli seyirci tarafından izlenerek, listenin kapanışını yaptı.

6. Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle) (2006/2024) - 60.199 Seyirci

Miyazaki'nin bir diğer kült eseri olan Yürüyen Şato, özgün bir gişe başarısı hikayesine sahip. 2006'daki ilk gösteriminden sonra, 2024 yazında gerçekleşen yeniden vizyonuyla büyük bir talep gördü. Her iki gösterimin toplamıyla 60.199 seyirciye ulaşarak anime klasiklerinin kalıcı değerini ortaya koydu.

5. Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron) (2024) - 62.587 Seyirci

Japon animasyonunun efsanevi ismi Hayao Miyazaki'nin son eseri olan bu başyapıt, Türkiye'de de büyük bir ilgi gördü. 62.587 seyirci sayısıyla sadece beşinci sıraya yerleşmekle kalmadı, aynı zamanda usta yönetmenin Türkiye'de sinemalarda en çok seyirciye ulaşan filmi unvanını da kazandı.

4. Jujutsu Kaisen 0: The Movie (2022) - 65.710 Seyirci

Son yılların popüler Shonen serilerinden Jujutsu Kaisen'in öncül hikayesini anlatan bu film, 13 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girdi. Film, 65.710 seyirciye ulaşarak, modern ve karanlık temalı animelerin de Türkiye gişesinde önemli bir karşılık bulduğunu kanıtladı.

3. Pokémon 2: En Güçlü O (2001) - 168.202 Seyirci

Zirvedeki ilk filmin hemen ardından, serinin ikinci halkası olan Pokémon 2: En Güçlü O, 2001 yılında sinemaseverlerle buluştu ve 168.202 izleyici tarafından tercih edilerek listenin üçüncü basamağını sağlamlaştırdı.

2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi (2025) - 241.765 Seyirci

Modern anime dünyasının küresel fenomeni Demon Slayer serisi, 12 Eylül 2025'te vizyona giren bu filmiyle ikinci sıraya yerleşti. Kısa sürede 241.765 seyirciye ulaşması, serinin güncel popülaritesinin ve anime türünün sinema salonlarındaki gücünün en büyük göstergesi oldu. Film, Pokémon'un rekorunu zorlayan en yakın takipçi konumunda bulunuyor.

1. Pokémon (2000) - 364.694 Seyirci

Listenin tartışmasız zirvesinde, Türk sinema tarihinin dönüm noktalarından biri olan ilk Pokémon filmi yer alıyor. 2000 yılında vizyona giren bu yapım, anime filmlerinin Türkiye'de popülerleşmesinin en büyük sebeplerinden oldu. Ulaştığı 364.694 biletli seyirci sayısı ile yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de sinemalarda en çok izlenen anime filmi unvanını koruyarak, bir dönemin kültürel etkisini gözler önüne seriyor.

