Her Şey Pokémonla Başladı: Türkiye'de Tüm Zamanların En Çok İzlenen Anime Filmleri
Anime filmlerinin Türkiye’deki yolculuğu, 2000'li yılların başlarında büyük bir hızla ivme kazanarak sinema salonlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle Pokémon serisinin öncülük ettiği bu akım, günümüzde gişe rekorları kıran yapımlarla birlikte, tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında kendine sağlam bir yer edindi. Gelin, Japon animasyonunun Türkiye’deki gişe performansını birlikte keşfedelim 👇
7. Doraemon (Stand by Me Doraemon) (2015) - 56.248 Seyirci
6. Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle) (2006/2024) - 60.199 Seyirci
5. Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron) (2024) - 62.587 Seyirci
4. Jujutsu Kaisen 0: The Movie (2022) - 65.710 Seyirci
3. Pokémon 2: En Güçlü O (2001) - 168.202 Seyirci
2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi (2025) - 241.765 Seyirci
1. Pokémon (2000) - 364.694 Seyirci
