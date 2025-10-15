Her Şey Pokémonla Başladı: Türkiye'de Tüm Zamanların En Çok İzlenen Anime Filmleri

Listenin tartışmasız zirvesinde, Türk sinema tarihinin dönüm noktalarından biri olan ilk Pokémon filmi yer alıyor. 2000 yılında vizyona giren bu yapım, anime filmlerinin Türkiye'de popülerleşmesinin en büyük sebeplerinden oldu. Ulaştığı 364.694 biletli seyirci sayısı ile yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de sinemalarda en çok izlenen anime filmi unvanını koruyarak, bir dönemin kültürel etkisini gözler önüne seriyor.