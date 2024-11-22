Anime Karakterlerinin Gözleri Neden Özellikle Çok Büyük Çizilir?

Anime izleyenler, karakterlerin kocaman gözleriyle benzersiz bir görsel stile sahip olduğunu hemen fark eder. Bu büyük gözler, sadece bir çizim tercihi değil! Arkasında, sanıldığı kadar basit olmayan derin bir hikaye ve anlam yatıyor. Büyük gözlerin ortaya çıkışı, Japon sanatının Batı'dan etkilenmesiyle şekillenen ilginç bir geçmişe dayanıyor. Gelin beraber bakalım!

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