Askeri Uçakların Burunlarına Karikatür Tarzı Çizimler Yapılmasının Sebebi Nedir?

Askeri uçakların burunlarında gördüğümüz karikatürvari çizimler, her zaman merak uyandırıcı olmuştur. Bu eğlenceli detayların ardında ise beklenenden çok daha ciddi ve anlamlı sebepler yatıyor. Tarih boyunca hem stratejik hem de sanatsal bir işlev taşıyan bu çizimler, savaşlara bambaşka bir boyut katmıştır. Peki, bu dikkat çekici gelenek nasıl başladı ve günümüze kadar nasıl evrildi? Gelin, perde arkasını birlikte keşfedelim.

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