Fransa'da 2013 Yılına Kadar Kadınların Pantolon Giymesi Neden Yasaklanmıştı?

Günümüzde kadınların pantolon giymesi oldukça sıradan bir durum. Ancak bundan yaklaşık iki yüzyıl önce, Fransa’da bu durum ciddi bir suç sayılıyordu. Hayır, yanlış okumadınız! Kadınların pantolon giymesi, polis iznine tabi olan bir davranıştı ve yasaya uymayanlar cezalandırılabiliyordu. İyi de neden?

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