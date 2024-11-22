onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Fransa'da 2013 Yılına Kadar Kadınların Pantolon Giymesi Neden Yasaklanmıştı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Fransa'da 2013 Yılına Kadar Kadınların Pantolon Giymesi Neden Yasaklanmıştı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 10:28

Günümüzde kadınların pantolon giymesi oldukça sıradan bir durum. Ancak bundan yaklaşık iki yüzyıl önce, Fransa’da bu durum ciddi bir suç sayılıyordu. Hayır, yanlış okumadınız! Kadınların pantolon giymesi, polis iznine tabi olan bir davranıştı ve yasaya uymayanlar cezalandırılabiliyordu. İyi de neden?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her şey 1800 yılında, Fransa’da kadınların pantolon giymesini yasaklayan bir yasanın yürürlüğe girmesiyle başladı. Dönemin hükümeti, toplumsal cinsiyet rollerini koruma adına bu yasayı çıkardı.

Her şey 1800 yılında, Fransa’da kadınların pantolon giymesini yasaklayan bir yasanın yürürlüğe girmesiyle başladı. Dönemin hükümeti, toplumsal cinsiyet rollerini koruma adına bu yasayı çıkardı.

Erkeklere özgü bir giysi olarak görülen pantolonlar, kadınların giyemeyeceği şekilde "erkeklik sembolü" ilan edilmişti.

Erkeklere özgü bir giysi olarak görülen pantolonlar, kadınların giyemeyeceği şekilde "erkeklik sembolü" ilan edilmişti.

Yasanın uygulanması oldukça katıydı. Kadınlar, kamuya açık alanlarda yalnızca elbise veya etek giyebilir, pantolon giymek için ise polis izni almak zorundaydılar. Bu izinler genellikle at binen ya da ağır işlerde çalışan kadınlara veriliyordu.

Yasanın uygulanması oldukça katıydı. Kadınlar, kamuya açık alanlarda yalnızca elbise veya etek giyebilir, pantolon giymek için ise polis izni almak zorundaydılar. Bu izinler genellikle at binen ya da ağır işlerde çalışan kadınlara veriliyordu.

Diğer herkes, yasaya uymadığı takdirde para cezası veya hapisle karşılaşabilirdi.

1900’lerin başında, kadınların pantolon giymesi bir direniş sembolüne dönüştü. Moda dünyasında devrim yapan Coco Chanel ve kadın hakları savunucuları, yasayı hiçe sayarak pantolon giymeye başladılar.

1900’lerin başında, kadınların pantolon giymesi bir direniş sembolüne dönüştü. Moda dünyasında devrim yapan Coco Chanel ve kadın hakları savunucuları, yasayı hiçe sayarak pantolon giymeye başladılar.

Bu dönemde kadınların pantolon giymesi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin bir parçası haline geldi. Ancak yasa, birçok kişi tarafından görmezden gelinmesine rağmen yürürlükten kaldırılmamıştı.

Bu dönemde kadınların pantolon giymesi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin bir parçası haline geldi. Ancak yasa, birçok kişi tarafından görmezden gelinmesine rağmen yürürlükten kaldırılmamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yani 20. yüzyılın sonlarına kadar teknik olarak pantolon giyen bir kadın hala suç işlemiş sayılabilirdi.

Yani 20. yüzyılın sonlarına kadar teknik olarak pantolon giyen bir kadın hala suç işlemiş sayılabilirdi.

Bu garip yasa, 2013 yılına kadar resmi olarak yürürlükte kaldı. Her ne kadar modern dönemde uygulanmasa da varlığı, Fransa’nın toplumsal cinsiyet normlarına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu hatırlatan bir örnekti.

Bu garip yasa, 2013 yılına kadar resmi olarak yürürlükte kaldı. Her ne kadar modern dönemde uygulanmasa da varlığı, Fransa’nın toplumsal cinsiyet normlarına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu hatırlatan bir örnekti.

Fransız hükümeti, bu yasağın artık çağ dışı olduğunu kabul ederek 2013’te tamamen kaldırıldığını duyurdu. Böylece, iki yüzyıllık tuhaf bir dönem resmen sona erdi.

Fransız hükümeti, bu yasağın artık çağ dışı olduğunu kabul ederek 2013’te tamamen kaldırıldığını duyurdu. Böylece, iki yüzyıllık tuhaf bir dönem resmen sona erdi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın