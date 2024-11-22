Fransa'da 2013 Yılına Kadar Kadınların Pantolon Giymesi Neden Yasaklanmıştı?
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Fransa'da 2013 Yılına Kadar Kadınların Pantolon Giymesi Neden Yasaklanmıştı?
Günümüzde kadınların pantolon giymesi oldukça sıradan bir durum. Ancak bundan yaklaşık iki yüzyıl önce, Fransa’da bu durum ciddi bir suç sayılıyordu. Hayır, yanlış okumadınız! Kadınların pantolon giymesi, polis iznine tabi olan bir davranıştı ve yasaya uymayanlar cezalandırılabiliyordu. İyi de neden?
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Her şey 1800 yılında, Fransa’da kadınların pantolon giymesini yasaklayan bir yasanın yürürlüğe girmesiyle başladı. Dönemin hükümeti, toplumsal cinsiyet rollerini koruma adına bu yasayı çıkardı.
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Erkeklere özgü bir giysi olarak görülen pantolonlar, kadınların giyemeyeceği şekilde "erkeklik sembolü" ilan edilmişti.
Yasanın uygulanması oldukça katıydı. Kadınlar, kamuya açık alanlarda yalnızca elbise veya etek giyebilir, pantolon giymek için ise polis izni almak zorundaydılar. Bu izinler genellikle at binen ya da ağır işlerde çalışan kadınlara veriliyordu.
1900’lerin başında, kadınların pantolon giymesi bir direniş sembolüne dönüştü. Moda dünyasında devrim yapan Coco Chanel ve kadın hakları savunucuları, yasayı hiçe sayarak pantolon giymeye başladılar.
Bu dönemde kadınların pantolon giymesi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin bir parçası haline geldi. Ancak yasa, birçok kişi tarafından görmezden gelinmesine rağmen yürürlükten kaldırılmamıştı.
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Yani 20. yüzyılın sonlarına kadar teknik olarak pantolon giyen bir kadın hala suç işlemiş sayılabilirdi.
Bu garip yasa, 2013 yılına kadar resmi olarak yürürlükte kaldı. Her ne kadar modern dönemde uygulanmasa da varlığı, Fransa’nın toplumsal cinsiyet normlarına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu hatırlatan bir örnekti.
Fransız hükümeti, bu yasağın artık çağ dışı olduğunu kabul ederek 2013’te tamamen kaldırıldığını duyurdu. Böylece, iki yüzyıllık tuhaf bir dönem resmen sona erdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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