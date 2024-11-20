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Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 10 Şaşırtıcı Şey

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Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 10 Şaşırtıcı Şey

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 15:19

Günümüzde sıradan bir alışkanlık gibi görülen birçok davranış, geçmişte oldukça sert şekilde cezalandırılıyordu. Tarih, zamanında tehlikeli, uygunsuz ya da ahlaksız sayılan ve bu yüzden yasaklanan alışkanlıklarla dolu. Toplumların değişen değerlerini ve geçmişte nasıl kurallar koyduğunu anlamak için biraz tarihin tozlu sayfalarını aralamaya ne dersiniz? Gelin, tarihe kısa bir yolculuk yapalım! İşte yasak olan 10 şey...

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1. Kamuya Açık Alanlarda Islık Çalmak (Ortaçağ Avrupası)

Özellikle İngiltere ve Fransa’da, ıslık çalmanın kötü ruhları çağırdığına veya suçlular arasında gizli mesajlaşma yöntemi olarak kullanıldığına inanılıyordu.

2. Banyo Yapmak (Ortaçağ Avrupası)

Kara Veba’nın ardından, temizlik alışkanlıkları şüpheyle karşılanmaya başlandı. O dönemin din adamları, banyo yapmanın vücudu hastalıklara ve ahlaki çöküntüye açık hale getirdiğini savunuyordu. Kamu hamamları ise günahkar davranışlarla ilişkilendirildiği için birçok bölgede yasaklandı.

3. Belirli Renkleri Giymek (Elizabeth Dönemi İngilteresi)

Elizabeth döneminde, hangi sınıfın hangi renkleri giyebileceği katı yasalarla belirlenmişti. Örneğin, mor sadece kraliyet ailesi için ayrılmıştı. Alt sınıfların üst sınıfları taklit etmesini engellemek adına bu yasalar uygulanıyor ve yasağı ihlal edenlere para cezaları kesiliyordu.

4. Satranç Oynamak (İslam Halifelikleri)

Satranç, 9. yüzyılda bazı İslam liderleri tarafından kumara teşvik ettiği ve ibadetten uzaklaştırdığı gerekçesiyle yasaklandı. Ancak bu yasak, satrancın popülaritesini azaltmadı. Gizli satranç kulüpleri kuruldu ve halk, yasaklara rağmen oyunu oynamaya devam etti.

5. Noel Kutlamaları (Püriten İngiltere ve Amerika)

17. yüzyılda, Püritenler Noel’in pagan kökenlerine karşı çıkarak kutlamaları yasakladılar. İngiltere’de yasak kısa sürse de Amerika’nın bazı bölgelerinde 19. yüzyıla kadar Noel kutlamalarına soğuk bakılmıştır.

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6. Geceleri Dışarı Çıkmak (Feodal Japonya)

Feodal Japonya’da geceleri dışarı çıkmak, genellikle suçlular ve suikastçılarla ilişkilendirilirdi. Halkın gece vakti dışarı çıkması yasaktı ve bu yasağa uymayanlar ciddi cezalarla karşılaşabiliyordu. 

Geceleri dışarıda olmak, yakuza ya da ninja gibi tehlikeli figürlerle ilişkilendirildiği için bu yasak sosyal düzeni korumak adına kritik görülüyordu.

7. Kamuya Açık Alanlarda Dans Etmek (18. Yüzyıl Avrupası)

Kamuya açık alanlarda dans edenler para cezası alabilir ya da halkın önünde küçük düşürülebilirdi. Ancak bu yasaklara rağmen, insanlar gizli partilerde dans etmeye devam etti.

8. Kahve İçmek (Osmanlı İmparatorluğu)

17. yüzyılda Sultan IV. Murad, kahve içmeyi siyasi bir tehdit olarak gördüğü için yasakladı. Kahvehaneler, isyana zemin hazırlayabileceği düşüncesiyle kapatıldı. Kahve yasağına rağmen halk, gizli kahvehanelerde kahve içmeye devam etti ve bu içecek kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

9. Pantolon Giymek (19. Yüzyıl Fransası)

Kadınların pantolon giymesi, 1800 yılında çıkarılan bir yasa ile yasaklandı. Bu yasa, kadınların geleneksel cinsiyet rollerine uymasını sağlamak için uygulanıyordu. Modern zamanlarda bile nadiren uygulanmış olsa da yasa, 2013 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.

10. Kamuya Açık Alanlarda Öpüşmek (Koloni Amerikası)

Püriten Amerikasında, kamuya açık alanlarda öpüşmek büyük bir ahlak suçu sayılıyordu. Çiftler, bu tür davranışlarından dolayı para cezasına çarptırılabiliyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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