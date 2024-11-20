Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 10 Şaşırtıcı Şey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 10 Şaşırtıcı Şey
Günümüzde sıradan bir alışkanlık gibi görülen birçok davranış, geçmişte oldukça sert şekilde cezalandırılıyordu. Tarih, zamanında tehlikeli, uygunsuz ya da ahlaksız sayılan ve bu yüzden yasaklanan alışkanlıklarla dolu. Toplumların değişen değerlerini ve geçmişte nasıl kurallar koyduğunu anlamak için biraz tarihin tozlu sayfalarını aralamaya ne dersiniz? Gelin, tarihe kısa bir yolculuk yapalım! İşte yasak olan 10 şey...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kamuya Açık Alanlarda Islık Çalmak (Ortaçağ Avrupası)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Banyo Yapmak (Ortaçağ Avrupası)
3. Belirli Renkleri Giymek (Elizabeth Dönemi İngilteresi)
4. Satranç Oynamak (İslam Halifelikleri)
5. Noel Kutlamaları (Püriten İngiltere ve Amerika)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Geceleri Dışarı Çıkmak (Feodal Japonya)
7. Kamuya Açık Alanlarda Dans Etmek (18. Yüzyıl Avrupası)
8. Kahve İçmek (Osmanlı İmparatorluğu)
9. Pantolon Giymek (19. Yüzyıl Fransası)
10. Kamuya Açık Alanlarda Öpüşmek (Koloni Amerikası)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın