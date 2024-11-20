Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 10 Şaşırtıcı Şey

Günümüzde sıradan bir alışkanlık gibi görülen birçok davranış, geçmişte oldukça sert şekilde cezalandırılıyordu. Tarih, zamanında tehlikeli, uygunsuz ya da ahlaksız sayılan ve bu yüzden yasaklanan alışkanlıklarla dolu. Toplumların değişen değerlerini ve geçmişte nasıl kurallar koyduğunu anlamak için biraz tarihin tozlu sayfalarını aralamaya ne dersiniz? Gelin, tarihe kısa bir yolculuk yapalım! İşte yasak olan 10 şey...

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