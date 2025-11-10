onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Metehan Baltacı Kimdir? Metehan Baltacı Bahis mi Oynadı, Neden PFDK'ya Sevk Edildi?

Metehan Baltacı Kimdir? Metehan Baltacı Bahis mi Oynadı, Neden PFDK'ya Sevk Edildi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 20:32

Metehan Baltacı, TFF'nin bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer aldı. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bahis mi oynadı, neden PFDK'ya sevk edildi soruları araştırılmaya başlandı. 

Metehan Baltacı Kimdir? Metehan Baltacı Bahis mi Oynadı, Neden PFDK'ya Sevk Edildi? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Metehan Baltacı Kimdir? Metehan Baltacı Hangi Takımda Oynuyor?

Metehan Baltacı Kimdir? Metehan Baltacı Hangi Takımda Oynuyor?

3 Kasım 2002'de İstanbul'da dünyaya gelen Metehan Baltacı, Galatasaray altyapısında yetişmiş bir futbolcu. Metehan Baltacı, Galatasaray'da defans mevkiinde futbol oynuyor.

Metehan Baltacı Kaç Yaşında?

Metehan Baltacı Kaç Yaşında?

3 Kasım 2002'de dünyaya gelen Metehan, şu an 23 yaşında. 2017'de Galatasaray altyapısında futbol kariyerine başladı.

Metehan Baltacı Bahis mi Oynadı? Metehan Baltacı Neden PFDK'ya Sevk Edildi?

Metehan Baltacı Bahis mi Oynadı? Metehan Baltacı Neden PFDK'ya Sevk Edildi?

Metehan Baltacı, 1024 futbolcuyla birlikte bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında yer alıyor. Metehan, disipline sevk edilen 1024 futbolcudan biri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın