Metehan Baltacı Kimdir? Metehan Baltacı Bahis mi Oynadı, Neden PFDK'ya Sevk Edildi?
Metehan Baltacı, TFF'nin bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer aldı. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bahis mi oynadı, neden PFDK'ya sevk edildi soruları araştırılmaya başlandı.
Metehan Baltacı Kimdir? Metehan Baltacı Bahis mi Oynadı, Neden PFDK'ya Sevk Edildi? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metehan Baltacı Kimdir? Metehan Baltacı Hangi Takımda Oynuyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metehan Baltacı Kaç Yaşında?
Metehan Baltacı Bahis mi Oynadı? Metehan Baltacı Neden PFDK'ya Sevk Edildi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın