Galatasaraylı Futbolcu Metehan Baltacı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alındı.
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, kendi takımının maçına bahis oynamış!
bi maçta kırmızı yemek için baya uğraşmıştı kesin ona oynamıştır 😂