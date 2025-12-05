onedio
Galatasaraylı Futbolcu Metehan Baltacı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Galatasaraylı Futbolcu Metehan Baltacı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2025 - 10:58 Son Güncelleme: 05.12.2025 - 11:32

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alındı.

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, kendi takımının maçına bahis oynamış!

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, kendi takımının maçına bahis oynamış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında futboldaki bahis ve şike iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı da yer aldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Metehan Baltacı’nın da içinde olduğu 27 kişilik futbolcu grubu, kendi takımının maçına bahis oynamış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
BurakCan GÜL

bi maçta kırmızı yemek için baya uğraşmıştı kesin ona oynamıştır 😂