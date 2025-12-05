onedio
Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş, Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı

05.12.2025 - 10:43 Son Güncelleme: 05.12.2025 - 11:28

Futbolda bahis iddialarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş da gözaltına alındı.

Mert Hakan Yandaş'ın gözaltına alınma görüntüleri:

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında futboldaki bahis ve şike iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçe’nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da yer aldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Mert Hakan Yandaş’ın başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
