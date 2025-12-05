onedio
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mert Hakan Yandaş Kimdir, Hangi Takımda Oynuyor? Mert Hakan Yandaş Neden Gözaltına Alındı?

Mert Hakan Yandaş Kimdir, Hangi Takımda Oynuyor? Mert Hakan Yandaş Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
05.12.2025 - 11:20

Yeşil Bursa kulübünde futbol kariyerine başlayan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bugüne kadar Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde forma giydi. Genç orta saha oyuncusu bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı kararının nedeni ve Mert Hakan Yandaş'ın spor kariyerine dair detaylar ise merak konusu oldu. 

Peki Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş hangi takımlarda oynadı? Mert Hakan Yandaş neden gözaltına alındı? 

İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş Kimdir?

Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Genç futbolcu, Gönül Yandaş ve bir zamanlar amatör futbolcu olan Ali Yandaş'ın ikinci çocuğudur. Futbola ilgisini ise henüz çocuk yaşlarında ailesinden aldı. 

Mert Hakan Yandaş Kaç Yaşında? 

1994 yılında dünyaya gelen orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. 

Mert Hakan Yandaş Aslen Nereli?

Spor kariyerine de Bursa'da başlayan Mert Hakan Yandaş, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde dünyaya geldi.

Mert Hakan Yandaş'ın Futbol Kariyeri

Mert Hakan Yandaş, profesyonel anlamda futbol kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Orta saha oyuncusu olan Yandaş, Altınordu, Tirespor 1922 ve Menemen Belediyespor formaları giydi. 

Genç futbolcu, 2015 - 2016 sezonunda Tirespor 1922 kulübünde forma gidiği dönemde Türkiye 3. Lig Grup 1'de 21 gol atarak gol kralı oldu. 2017 yılında ise Sivasspor'a transfer oldu. 

2019 - 2020 sezonunun sonunda ise Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Merkez orta saha pozisyonunda yer alan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından 'Komutan' lakabı ile anılıyor. Milli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 2020 yılında Milli Takım'da da forma giydi. 

Mert Hakan Yandaş Hangi Mevkide Oynuyor?

Genç futbolcu, orta saha mevkinde oynuyor.

Mert Hakan Yandaş Gözaltına mı Alındı?

Mert Hakan Yandaş, 5 Aralık günü sabah saatlerinde gözaltına alındı. 

Mert Hakan Yandaş Neden Gözaltına Alındı? 

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın futbolda bahis iddialarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

