Mert Hakan Yandaş Kimdir, Hangi Takımda Oynuyor? Mert Hakan Yandaş Neden Gözaltına Alındı?

Mert Hakan Yandaş, profesyonel anlamda futbol kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Orta saha oyuncusu olan Yandaş, Altınordu, Tirespor 1922 ve Menemen Belediyespor formaları giydi.

Genç futbolcu, 2015 - 2016 sezonunda Tirespor 1922 kulübünde forma gidiği dönemde Türkiye 3. Lig Grup 1'de 21 gol atarak gol kralı oldu. 2017 yılında ise Sivasspor'a transfer oldu.

2019 - 2020 sezonunun sonunda ise Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Merkez orta saha pozisyonunda yer alan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından 'Komutan' lakabı ile anılıyor. Milli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 2020 yılında Milli Takım'da da forma giydi.

Mert Hakan Yandaş Hangi Mevkide Oynuyor?

Genç futbolcu, orta saha mevkinde oynuyor.