onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evinin Enerjisini Yükseltecek 11 Dekoratif Dokunuş

etiket Evinin Enerjisini Yükseltecek 11 Dekoratif Dokunuş

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
05.12.2025 - 11:31

Evin enerjisi ne kadar yüksek olursa evdeki verimliliğimiz de bir o kadar artıyor. Çünkü ev, günün karmaşasından kaçtığımız küçük sığınağımız. Bu yüzden de onu her zaman en iyi şekilde dönüştürmeliyiz! İşte evin enerjisini değiştirecek harika fikirler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dağınıklığı ortadan kaldırın.

Dağınıklık, eviniz ne kadar güzel ve ferah olursa olsun hem evin hem de sizin enerjinizi düşürür. Bu yüzden evde saklanmış depolama alanları olsun. En basiti yatağın üstünde kalan kıyafeti kapı arkasındaki askıya bile asmak, evdeki dağınıklığı toparlar.

2. Kişisel hobi köşesi!

Evde sadece size ait olan bir köşe fikri kulağa harika gelmiyor mu? Okuma pufu, desenli bir battaniye, bir lamba ve çok daha fazlası... Evin enerjisini değiştirmek için önce kendi enerjinizden başlayın. Hobi köşesi bu yüzden harika bir fikir.

3. Hem evinizi hem ruhunuzu renklendirin!

Koltuklara ya da yatağa ekleyeceğiniz renkli yastıklar evi çok daha renkli hale getirir. Özellikle de pastel tonlarındaki renkler evinize pozitif bir hissiyat yaratır. Çok düşük bir bütçeyle yapacağınız bu değişiklik evinizin havasını anında değiştirir.

4. Bitkiler olmadan asla!

Bitkiler, sadece evin dekorasyonunu değil psikolojinizi de olumlu etkileyen en güzel dokunuşlardan biri... Özellikle de büyük bitkiler eve yeşil bir ruh katar.  Monstera, devetabanı, sukulent veya kaktüsler iyi bir seçenek olabilir.

5. Duvar sanatını da es geçmeyin!

Boş duvarlar evi ruhsuz gösteren sebeplerden biridir. Sevdiğiniz bir tabloyu, tabloyu ya da çerçeveli sözleri duvarınıza asarak kendi ruhunuzu evinize yansıtın. Kendi tarzınızı yansıtarak yapacağınız bu dokunuş ile duvarlara baktıkça yüzünüzde bir gülümse belirecek...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ortam kokuları da oldukça etkilidir.

Koku hafızası gerçekten de çok güçlüdür. Evde hissettiğiniz huzurun kokusunu seçerek  evdeki ortamı bir tık yukarı taşıyabilirsiniz. Oda kokusu güzel bir seçenektir ama daha romantik bir atmosfer istiyorsanız mum da tercih edebilirsiniz.

7. Aydınlatmaları değiştir!

Tepeden gelen tek tavan lambasıyla mutlu olmak zor... Tercihiniz bu yöndeyse  muhtemelen henüz abajur, LED strip, masa lambası gibi seçenekleri keşfetmemişsiniz demektir. Ortamın tonunu değiştirmek, enerjinizi de yenilemek demektir.

8. Halılarını değiştirmeye ne dersin?

Evin enerjisi çoğu zaman zeminle başlar! Yumuşak dokulu ve evinizle uyumlu bir halı ortamın havasını tamamen değiştirir. Hatta halının boyutu bile evin enerjisini değiştirmede çok etkilidir.

9. Aynalar sayesinde evinize ferahlık katın!

Aynalar küçük alanları büyük gösterdiği gibi, dekoratif bir ayna da evin enerjisini hareketlendiren eşyalardan bir tanesidir. Yine ışığı yansıtarak evde küçük oyunlar yapabilirsiniz. Bu sayede eviniz çok daha geniş görünecek!

10. Çalışma alanınız hep düzenli kalsın.

Evde çalışmanın verimliliğini artırmak için yapılabilecek en güzel şeylerden biri çalışma alanını her daim toplu tutmak. Masa üstünde sadece ihtiyacınız olan eşyalar kalsın. Hatta masanın üstünü de zevkinize göre kişiselleştirmek, motivasyonunuz için harika bir adımdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Dekoratif raflar çok şık bir dokunuştur.

Boş duvarlarla rafları değerlendirmek, hem depolama hem de evinize estetik bir duruş sağlar. Rafları istediğiniz gibi kullan, seçenek oldukça bol. Kitap, küçük bitkiler, mumlar, hatıralar… Tamamen sizin isteğinize kalmış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın