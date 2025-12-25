Ev Tozunu Hayatından Çıkaracak 10 İpucu!

Hepimizin evinde o 'kör noktalar' vardır; koltukların arkası, dolapların üstü, kapıların pervazları... Yaz boyu buralar ne kadar toz topladı bir bilsen! Kışın evde daha kapalı bir ortamda olacağımız için bu tozların havada uçuşmasını istemeyiz. Koltukları şöyle bir çek, altlarını süpürüp sil. Dolap üstlerini nemli bir bezle al. O 'temizlik bitti' hissini tam olarak yaşamak için bu detaylar şart.