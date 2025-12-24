onedio
Evdeki Renklere Göre Senin Ruh Halin Ne?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 10:31

Ev dekorasyonunda yaptığın renk seçimleri ruhunun bir yansıması. Farkında olmasan da evinde kullandığın renkler modunu ve duygularını yakından etkiliyor. Evin duvarları, mobilyaları, hatta ufak dekorasyon ürünleri bile ruhundan bir parça taşıyor. Sen de renkler üzerinden ruhunun sırlarını keşfetmek istiyorsan, haydi teste. Bakalım yaptığın renk seçimleri senin hakkında ne söylüyor?

1. İlk önce cinsiyetini seç bakalım.

2. Şimdi de cinsiyetini...

3. Evinin genel renk paleti bunlardan hangisine daha yakın?

4. Salondaki oturma grubun hangi renkte?

5. Bir odaya renk katmak istediğinde bunlardan hangisini seçersin?

6. Ev dekorasyonunda seni çeken renk grubu bunlardan hangisi?

7. Eve duvar rengiyle hareket katmak istediğinde tek bir duvar mı seçersin?

8. Peki evdeki tekstil ürünleri genelde nasıl görünüyor?

9. Evimde asla olmasını istemem dediğin rengi seç.

10. Sence ev dekorasyonunda kullanılan renkler hangi amaca hizmet etmeli?

Sakin ve dingin!

Sen evinde toprak tonları ile nötr tonları birlikte kullanmayı tercih ediyorsun. Bu senin sakin, huzurlu, güvende hissettiğini gösteriyor. Genellikle bej, krem gibi her tonla uyumlu renklere yönelmen iç dünyandaki huzuru vurguluyor. Kahve ve kiremit gibi toprak tonları ise sıcaklık arayışına işaret ediyor. Çünkü sen yaşam alanında kurduğun denge ve düzeni ruhunda taşıyor, doğayla harmanlanmaya bayılıyorsun.

Yumuşacık ve duygusal!

Sen yaşam alanında göz yormayan pastel renkler kullanmayı tercih ediyorsun. Bu da senin yumuşak ve duygusal bir insan olduğunu gösteriyor. Çünkü pastel renkler, iç dünyanın hassaslığına ve şefkatli yapıya işaret ediyor. Evine enerji katan bu minimal tonlar ruhunun yumuşaklığını ortaya koyuyor. Sen de tıpkı evinde seçtiğin renkler gibi incelikli, romantik ve uyumlu yapınla öne çıkıyorsun.

Disiplinli ve kontrollü!

Sen yaşam alanında derin, kontrollü ve baskın koyu tonlar kullanmaktan hoşlanıyorsun. Bu da kişiliğinin ne kadar disiplinli ve kontrollü olduğunu gösteriyor. Siyah, gri ve lacivert gibi tonlar adeta ruhuna hitap ediyor. Bu tonların sert ama ağırbaşlı yapısı, senin içindeki kontrol ve düzen isteğini yansıtıyor. Aynı zamanda düşüncelerinde net olduğunu vurguluyor.

Enerjik ve dinamik!

Sen, evinde kimsenin kullanamayacağı kadar canlı ve cüretkar renkler kullanıyorsun. Bu da senin enerjik, yaratıcı ve dinamik bir insan olduğunu gösteriyor. Hayattaki cesur seçimlerin ruh halini ortaya çıkarıyor. Yeniliklere açık ve yaşam enerjinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Renkler senin için başlı başına bir ifade biçimi olduğundan, duygularını doğrudan onlar üzerinden dile getirmek çok hoşuna gidiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
