Evdeki Renklere Göre Senin Ruh Halin Ne?
Ev dekorasyonunda yaptığın renk seçimleri ruhunun bir yansıması. Farkında olmasan da evinde kullandığın renkler modunu ve duygularını yakından etkiliyor. Evin duvarları, mobilyaları, hatta ufak dekorasyon ürünleri bile ruhundan bir parça taşıyor. Sen de renkler üzerinden ruhunun sırlarını keşfetmek istiyorsan, haydi teste. Bakalım yaptığın renk seçimleri senin hakkında ne söylüyor?
1. İlk önce cinsiyetini seç bakalım.
2. Şimdi de cinsiyetini...
3. Evinin genel renk paleti bunlardan hangisine daha yakın?
4. Salondaki oturma grubun hangi renkte?
5. Bir odaya renk katmak istediğinde bunlardan hangisini seçersin?
6. Ev dekorasyonunda seni çeken renk grubu bunlardan hangisi?
7. Eve duvar rengiyle hareket katmak istediğinde tek bir duvar mı seçersin?
8. Peki evdeki tekstil ürünleri genelde nasıl görünüyor?
9. Evimde asla olmasını istemem dediğin rengi seç.
10. Sence ev dekorasyonunda kullanılan renkler hangi amaca hizmet etmeli?
Sakin ve dingin!
Yumuşacık ve duygusal!
Disiplinli ve kontrollü!
Enerjik ve dinamik!
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
