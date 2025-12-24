Yeni Taşınılan Evde Mutlaka Temizlemeniz Gereken 10 Yer
Yeni bir eve taşınmak çok heyecanlı ve güzel bir başlangıç olsa da gerçek dünyaya geri döndüğümüzde bütün evin temizliğinin beklediğini bilmek biraz üzücü olabiliyor... Boş bir evin temizliğini yaparken özellikle temizliğine dikkat etmeniz gereken kısımlar neler, bugün bunu konuşalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tavan köşeleri.
2. Mutfak dolaplarının içi.
3. Ankastre temizliği.
4. Klozet ve banyo temizliği.
5. Pencere kenarları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Duvar dipleri ve süpürgelikler.
7. Kapı üstleri.
8. Priz temizliği.
9. Duvar temizliği.
10. Zemin temizliği.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın