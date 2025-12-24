onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Yeni Taşınılan Evde Mutlaka Temizlemeniz Gereken 10 Yer

etiket Yeni Taşınılan Evde Mutlaka Temizlemeniz Gereken 10 Yer

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 11:31

Yeni bir eve taşınmak çok heyecanlı ve güzel bir başlangıç olsa da gerçek dünyaya geri döndüğümüzde bütün evin temizliğinin beklediğini bilmek biraz üzücü olabiliyor...  Boş bir evin temizliğini yaparken özellikle temizliğine dikkat etmeniz gereken kısımlar neler, bugün bunu konuşalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tavan köşeleri.

1. Tavan köşeleri.

Duvar dipleri, evde kesinlikle ilk temizlemesi gereken yerlerden biridir. Genelde göz hizasında olmadığı için gözden kaçıyor. Fakat burada kir ve toz birikintileri hatta örümcek ağları uzun süre temizlenmediyse göreceğiniz kire inanamayabilirsiniz...

Dipnot: Önce burayı temizlemeye başlayın ki tozlar tekrar temiz zemine düşmesin.

2. Mutfak dolaplarının içi.

2. Mutfak dolaplarının içi.

Mutfak temizlemek zor olsa da boş dolapların temizliği çok daha kısa sürer. Burada genelde eski kiracıdan kalma yağ kalıntıları, toz birikintileri olma olasılığı yüksektir. Hatta menteşe köşelerini bile dip köşe temizlemeyi unutmayın.

3. Ankastre temizliği.

3. Ankastre temizliği.

Her evde bulunmayabilir ancak fırın, buzdolabı ve aspiratör gibi ankastre cihazların temizliği de önemli bir konudur. Bu cihazların içindeki rafları mutlaka çıkarıp yıkayın, kötü kokuları yok etmek için temizleyiciler kullanın. Bu noktalar temiz olmadan, mutfak temizliği hep eksik kalır.

4. Klozet ve banyo temizliği.

4. Klozet ve banyo temizliği.

Boş bir banyoyu temizlemek zevkli bile olabilir. Bol köpüklü ve deterjanlı bir su ile yerleri köpürte köpürte temizleyin. Fayanslardan lavabolara, klozetten duş başlığına kadar tüm yüzeyleri çamaşır suyu ile mikroplardan arındırın. Yine derz aralarını da kireç çözücü ile temizlemeyi unutmayın. Banyoyu temizlerken ekstra hijyenik olmasına dikkat etmekte fayda var.

5. Pencere kenarları.

5. Pencere kenarları.

Pencereler, yalnızca temiz camlardan ibaret değildir. Pencere kanalları zamanla toz, kir ve böcek kalıntılarıyla dolar. İnce uçlu bir fırçayla en küçük noktalara kadar temizleyin. Temizledikten sonra farkını hissedeceksiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Duvar dipleri ve süpürgelikler.

6. Duvar dipleri ve süpürgelikler.

Çoğu kişinin belki aklına gelmez ama süpürgelikler ve duvar dipleri de atlanmaması gereken önemli noktalardan biridir. Bu bölgeler genelde sık sık temizlenmediği için de ekstra tozlu olur. Nemli bir bezle, iyice temizlenene kadar silmeye devam edin.

7. Kapı üstleri.

7. Kapı üstleri.

Sıra geldi kapılara... Kapılar da dışarıdan gelen tozların barınmayı en çok sevdiği yerlerden biridir. Burayı sildikten sonra çıkan toza şok olacaksınız. Boş bir evde de temizlemesi çok daha kolaydır. Yine bu kısımları da temizliğin ilk aşamalarında yapmayı unutmayın.

8. Priz temizliği.

8. Priz temizliği.

Prizler de sürekli temas halinde olunan bölgeler olduğu için bakteri birikimi epey fazladır. Ayrıca temiz duvarların yanında bu bölgelerin kirini çok daha fazla hissedeceksiniz. Çok hafif nemli bir bezle tozunu alın.

9. Duvar temizliği.

9. Duvar temizliği.

Duvarlar, çoğu zaman gözden kaçan detaylardan biridir. Evin en geniş yüzey alanını oluşturan duvarlarda da zamanla kir ve toz birikir. Üstelik duvarlar temizlendiğinde odanın ışığını bile değiştireceğine emin olabilirsiniz...

10. Zemin temizliği.

10. Zemin temizliği.

Son olarak da zeminlerin temizliğini detaylı bir şekilde yapın. İlk olarak güçlü bir süpürgeyle süpürün ki tozların çoğundan zeminleri arındırsın. Ardından yüzeye uygun bir temizlik ürünüyle silin. Parkelere çok fazla su kullanmamaya da dikkat edin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın