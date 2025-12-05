onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
İkizler Dolunayı: Sınırlarını Genişlet

etiket İkizler Dolunayı: Sınırlarını Genişlet

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
05.12.2025 - 11:35

İkizler Dolunayı ile birlikte, sınırlarınızı genişletmeye, değişimlere kucak açmaya ve hayatınızdaki yeni fırsatlara odaklanmaya hazır olun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç ve Yükselen Koçlar

Koç ve Yükselen Koçlar

Dolunay, planlarınızda değişimlere neden oluyor. İhtiyaçlarınıza daha çok odaklanabilir ve değişim için harekete geçebilirsiniz. İşbirlikleri, toplu sözleşmeler, başvurular, noter vb. alanlarda imza sirküleri hazırlamak veya evrak tamamlamak için uygunsunuz. Beklettiğiniz ve revize edilmesi gereken çalışmalarınıza tekrar şans tanıyabilirsiniz. Ertelediğiniz seyahatler ve görüşmeler son derece verimli geçer. Çeşitli kuruluşlarla görüşmek hem işiniz hem de itibarınız açısından destekleyici bireylerle karşılaşmanıza yardımcı olacaktır. 

Ancak öfkeyle söylenen sözlerden ve sivri çıkışlar yapmaktan kaçının. Karşıt görüşünüzde olan kişilere sizinle aynı yerden bakmıyor diye tepki göstermek yerine anlamaya çalışın. Zira, her şey iyi giderken bir çuval inciri berbat edebilirsiniz. Araba alım satımı yapmak isteyenler için uygun bir dönem. Sürücü kursuna yazılabilirsiniz. Eklemlerinizle ilgili sorunlar yaşanıyorsa veya sinir sıkışmasından şüphe duyuyorsanız mutlaka hekime görünün.

Boğa ve Yükselen Boğalar

Boğa ve Yükselen Boğalar

Gelirlerinizde hatırı sayılır bir artış mevcut. Ancak bir o kadar da harcamaya yatkınsınız. Beklenmedik ödemelerin olması veya eviniz için yapacağınız tadilatlar ekstra külfetli olacaktır. Bütçe bilançonuzu dikkatli yapmalısınız. İş değiştirmek ya da kazançlarınızda ek gelirler elde etmek istiyorsanız yeni başvurular yapabilirsiniz. Galeriden yeni araba bakabilir veya alım satım işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Ancak her ne yapacaksanız mutlaka araştırmadan harekete geçmeyin. Hiçbir şey düşündüğünüz gibi olmayabilir. Beklemediğiniz krizlerle karşılaşabilirsiniz. 

Telefon görüşmelerinizde ve mesajlarınızda söyledikleriniz aleyhinize kullanılacağından kelimelerinizi özenle seçmelisiniz. Yani birine güvenirken, sırrınızı paylaşırken iki kez düşünün. Yarın o kişilerle sorun yaşamamak için işinizi sağlama alın. Çok önemli imzalar atılması gerekiyorsa çıkarlarınızı gözetin. Ayrıca değişimi bol bir enerji içinden geçeceğinizi ve her an her şeyin değişebileceğini göz ardı etmeyin. Evli olanlar eşin ailesiyle sorun yaşayıp araya mesafe koyabilirler.

İkizler ve Yükselen İkizler

İkizler ve Yükselen İkizler

Dolunayın ev sahibi olarak vereceğiniz kararlar etrafınızda şok dalgasına neden olabilir. Sağ gösterip sol vurmak ve bahsi geçen konuların tam tersi yönünde hareket etmek, beraberinde pek çok dedikoduyu da getirecektir. Ancak sizin bu durumdan keyif alacağınız aşikâr. Zaten attığınız adımların hiçbiri boşa olmayacak. Hepsi öncesinde planlanmış konular üzerinden ilerleyecek. Tabii pek çok fırsat da yakalayacaksınız. Öz güveniniz sayesinde fark yaratacak ve yanlış yapmanızı bekleyenlere önemli dersler vereceksiniz. Tanıdık tanımadık herkesin sizinle uğraştığını fark edebilirsiniz. 

Onların eline koz vermeden ilerlerseniz kendilerini net belli edecekler. İş görüşmeleri, yeni iş bağlantıları kurabilir ve hedeflerinize yoğunlaşabilirsiniz. Medya alanında ve kalabalık bir kurumda çalışıyorsanız ortamdaki gerginlik ve sizin haklı oluşunuz dikkatlerden kaçmayacak. Çevrenizde hızlı bir değişime gidebilirsiniz. Sorumluluklarınızı eksiksiz yerine getirmek artı kazandırır. Diyete başlayabilir, fiziksel ağrılarınız için spora ya da çeşitli aktivitelere başlayabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler

Yengeç ve Yükselen Yengeçler

Yoğun bir senenin acısını bu dolunayda çıkarabilirsiniz. Biraz dinlenmek ve ihtiyaçlarınıza odaklanmak iyi gelecektir. Sağlığınızı, duygularınızı ve zihninizi biraz arındırabilirsiniz. Kalabalıklardan uzak durmak ve ihmal ettiklerinizi gözden geçirmek için uygun bir dönem. Ancak siz kendi hâlinizde takılmak isterken bazı arkadaşlarınızın sizi manipüle ettiğini fark edebilirsiniz. Evinizi, kalbinizi açtığınız kişilerin gerçek yüzlerini görebilir ve bazı kararlar alabilirsiniz. Siz geçmişin izlerini silmeye çalıştıkça etrafınızda kapatmak istemeyenler olacak.

Çevrenizi gözden geçirmenin vakti gelmiştir belki de ve size iyi gelmeyen herkesi biraz süzgeçten geçirebilirsiniz. Zihniniz çok kalabalık olacağından unutkanlık artar ve neyi nereye koyduğunuzu ve koyacağınızı kestirmekte zorlanabilirsiniz. Yüzünüze gülüp şirinlikler yapıp ekmeğinizi yiyenlerin nasıl da ikiyüzlü olduğunu anlayacaksınız. Dolunay işinize ve hedeflerinize odaklanın diyor. Belki biraz tatil iyi gelebilir. Sağlığınızda ihmal ettiğiniz bir konu özellikle mide ve bel ağrılarında artış yaratır! Ayrıca kaburga ağrısı çekebilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar

Aslan ve Yükselen Aslanlar

Dolunaydan kazançlı çıkıyor ve projelerinizle anılıyorsunuz. Finansal gücünüzün artması, çevrenizden destekler almanız ve kariyer basamaklarını hızla çıkıyor olmanız tatmin edici görünüyor. Tüm bunların yanı sıra yeni insanlarla tanışabilir ve ek yardımlar gelebilir. Tabii bu kadar büyüme enerjisinde olmanın bazı bedelleri de olabiliyor. Mesela yoğun bir kıskançlık gibi. Tahmin etmediğiniz kişilerin övgüleriyle, yakın gördüklerinizin tebrik etmemeleri arasında ufak bir şok yaşayabilirsiniz. Kendilerine rakip görmelerine anlam veremez ve bazılarından uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz. 

Ancak dert etmeyin! Herkesin arkadaş olmadığını anlayacak ve daha steril bir çevreyle ilerleyeceksiniz. Spora, eğitimlere başlayabilirsiniz. Hedeflerinize odaklanıp kendi şirketinizi açabilir ve bürokratik işleri sorunsuz halledebilirsiniz. Aşk hayatınızda kalbinizi çalan biriyle karşılaşmak heyecanlı olabilir. İlişkiniz varsa etrafınızdaki sinsi kişilere dikkat edin, ortalığı karıştırabilirler. Özetle sizi tatmin eden oluşumlar içine giriyorsunuz. Her şeyi dengeleyin ve üstünü çizmeniz gerekenlere bir şans daha vermeyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak ve Yükselen Başaklar

Başak ve Yükselen Başaklar

Kariyer hayatınızın kontrolünüz dahilinde değişime girdiği bir süreçtesiniz. Yavaş yavaş kararlarınızda önemli yol ayrımları olabilir. İşi bırakmak, boşanmak, yeni bir meslek edinmek gibi. Beklediğiniz terfiyi alamıyor ve emeklerinizin karşılığı verilmiyorsa şirket ya da kurumunuzu değiştirebilirsiniz. Gerçeklik ilkesinden ayrılmaz ve çıkarlarınızı gözetirseniz her şey lehinize sonuçlanabilir. Ayrıca iş yerinizde çeşitli skandallara şahit olabilirsiniz. 

Yöneticiniz veya ekip arkadaşlarınızdan bazıları deşifre olabilir. Sakladıkları yalanlar ortaya çıkabilir ve etrafta duyum olarak aldığınız yasak aşklar gündeme gelebilir. Aslında bu kişiler zamanında size ahlak dersi vermiş kişiler olacak. Yani ''Karma ve ilahi adalet'' çalışacak. Sorumluluklarınızı yerine getirip organize şekilde işlerinizi hallederseniz başarılarınız cevapsız kalmayacaktır. Güvendiğiniz kişilerle istişare hâlinde olun ve onların fikirlerinden yardım alın. Taşınmak, nikâh başvurusu yapmak ve evrak hazırlamak için uygun bir dönem.

Terazi ve Yükselen Teraziler

Terazi ve Yükselen Teraziler

Dolunayda kendinizi her açıdan şanslı hissedeceksiniz. Yeni bağlantılar kurmak ve finansal bakımdan büyümeyi hedeflemek için uygun bir dönem. Hukuksal açıdan davalarınızda önemli gelişmeler olabilir. Sonuçlanması geciken hukuki mücadelenizden sevindirici haberler alabilirsiniz. Yarım bıraktığınız akademik kariyeriniz için destekleyici etkiler mevcut. Ev taşımak, ülke değiştirmek, yeni bir şirkete geçmek ve medya alanında görevler edinmek için hızlanabilirsiniz. 

Çok uzakta yaşayan bir dostunuzu görebilir ve onunla planlar yapabilirsiniz. Ancak bu kadar dikkat çekici gelişmeleri herkesle paylaşmanız hedefleriniz için zararlı olabilir. Hiçbir şey kesinleşmeden anlatmayın. İyi niyetle söyledikleriniz işinizi baltalayan bir krize dönüşebilir. Olmamış ve oluşmakta olan konuları gizlilik ilkesi içinde yürütün. Amacınıza ulaşmanın yolu biraz da sessizlikte saklı. E-ticaret işine girişebilir, dış ticaret yapabilir ve el emeğinizi pazarlayabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrepler

Akrep ve Yükselen Akrepler

Dolunayın dönüştürücü turnusolü sizlersiniz. Ayağınıza kadar öyle bilgiler gelir ki adeta her şeyi bilen bir kara kutu görevi üstlenebilirsiniz. Özellikle size zamanında haksızlık yapmış ve işinizi baltalamış kişilerin gizli saklı yaptıklarını öğrenebilirsiniz. Krizlerin şaşırtıcı şekilde fırsata dönüşmesi ve hakkınız olanı zahmetsizce almanız mümkün. Gelirlerinizde ciddi artışlar yaşanırken harcamalarınıza dikkat edin. 

Kontrolsüz çıkışlar söz konusu olabilir. Ödenmesi ve yapılandırılması gereken borçlarınız varsa tam zamanı. Eş ve sevgili kaynaklı ek gelirler ve hediyeler sizi mutlu edecektir. Ruhsal yönden ve zihinsel açıdan fazla hareketli bir dönem yaşayacaksınız. Kafanızın içinde kuyruğu birbirine değmeyen tilkiler cirit atacak. Gereksiz bir şüphe ve paranoya içine girebilirsiniz. İzin verin dönüşsün, akışa müsaade edin ki ihtiyacınız olanı getirsin, direnç göstermeyin ki işleriniz daha kolay yoluna girsin. Ayrıca sağlık açısından da temkinli olun, ertelediğiniz bir sağlık sorunu yeniden ortaya çıkabilir ve operasyon olmak zorunda kal

Yay ve Yükselen Yaylar

Yay ve Yükselen Yaylar

Dolunaya tam karşıdan eşlik ediyorsunuz. Rekabet ortamı gitgide tuhaf bir hâl alabilir. Siz ''oturmuşum kendime'' dediğiniz yerden kıskançlık ve fesatlık oklarının hedefi hâline gelebilirsiniz. Herkes sizden bir şey bekleyecek ve sorumlulukların altında boğulmak istemeyeceğiniz için küçük ama etkili restler çekebilirsiniz. Yakın gördüklerinizden tuhaf ve anlaşılması güç tepkiler alabilirsiniz. Normalde pek umurunuzda olmaz ancak bu sefer yeter dediğiniz bir noktadasınız. 

Giden gitsin beni uğraştırmasın modunuz açılıyor. Gerginlik ve sorun çıkaranlara sözlerinizle çaprazlama tepkiler verebilirsiniz. Aile içinde miras paylaşımı, mülk alım satım işleri varsa olumlu geçebilir. Evinizden hoşnut değilseniz değişime hazır olun. Mesleğinizle ilgili arzuladığınız yere yükselebilir ve pozisyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Evli olanlar ilişkilerini sorgularken, ilişkisi olanlar nişan yapmaya karar verebilirler. Bekâr olanlar ise seyahatte biriyle tanışabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar

İş ortamınızda sizi bekleyen sorumluluklarla, hareketli kararlar öne çıkıyor. Gündemlerinizin başında çalışma alanınız ve ekip arkadaşlarınızla işbirlikleriniz geliyor. Koşulların hızla değiştiği, yönetmeliğin yeni kararlar aldığı, belki iş yerinizin taşınma olasılığının olduğu bir zaman. Görev yeriniz ve tanımlarınız değişebilir. Kurumunuzda kontrolsüz dedikodular herkesin başına iş açabilir. Evraklarda sahtecilik, sahte imza gibi olaylar yaşanabilir. Hatta içlerinden bazıları hızlıca görevden alınabilir. Bankada çalışıyorsanız farklı şubeye geçebilirsiniz. 

Siz mümkünse gerçekliği sorgulanması gereken konulara müdahil olmayın. Çünkü ortalık fena karışabilir. Daha çok kendinizle ve hedeflerinizle ilgilenin. Ayrıca evcil hayvanınız varsa veterinere gösterin. Patilerinden birinde ödem, yırtılma veya zedelenme olabilir. Ayrıca kendi sağlığınızı da ihmal etmeyin. Özellikle el bileklerinizde ve boyun bölgenizde şiddetli ağrılar yaşanabilir. Spora ve sağlıklı yaşama ağırlık verin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova ve Yükselen Kovalar

Kova ve Yükselen Kovalar

Dolunayın kaderli kısmetlisi sizsiniz. Yetenekleriniz ve emekleriniz desteklenecek. Kariyeriniz için etkili, kalıcı ve planlı adımlar atacaksınız. Çevrenizden destekler alabilir, bir proje için önerilebilirsiniz. Kreatif yönünüz oldukça dikkat çekiyor. Bir hobinizi artık işe çevirebilirsiniz. Alım satım, ticari girişimler, yeni eğitimler ve ilişkiler açısından destekleyici bir dönem. Aşk hayatınızdan yana dertliyseniz karşılaşacağınız insan geçmişi size unutturabilir. 

Çok keyifli birliktelikler yaşayabilirsiniz. Evliyseniz ve çocuk sahibi olmakla kariyer yapmak arasında kalıyorsanız ani hareket etmeyin çünkü yine karar vermekte zorlanacaksınız :) Biraz artılarını ve eksilerini karşılaştırarak daha net adımlar atabilirsiniz. Gelir artışınız yüzünüzü güldürecek cinsten. Seyahat ayarlayabilir ve biraz dinlenebilirsiniz. Eğer sanatçı, oyuncu veya müzisyenseniz harika iş bağlantıları yapabilir, yeni bir menajerle anlaşabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar

Balık ve Yükselen Balıklar

Dolunay duygu mu yoksa mantık mı dediğiniz bir yerde kafanızı karıştırabilir. Çünkü ani değişimlere açık olmak pek istediğiniz bir durum değil. Biraz düşünmeye ve zaman kazanmaya ihtiyacınız var. Aile içinde herkesin bildiği ama sustuğu, dile getiremediği bir konu masaya yatırılabilir. Geçmişi ve geleceği birbiriyle kıyaslayabilir ve kendinize suni dertler edinebilirsiniz. İşte bunlar tuzaklar olacak. Aslında yapmanız gereken süregelen sorunları çözmek ve geçmişi geride bırakmak. 

Ev içinde ilgilenebileceğiniz alanlar yaratmak ve tadilatlarınızı tamamlamak iyi gelebilir. Kardeşlerle miras konusunda sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşıyorsanız artık ertelemeden konuşmanın vakti geldi. Ortak kararlar alarak işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Eğer anlaşmazlık oluyorsa ve hakkınız size verilmiyorsa dava açabilirsiniz. Kariyer konusunda değişim isteğiniz artıyor. Maddi-manevi yeterli gelmeyen kurumunuzdan ayrılabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için ideal bir dönem. Anne tarafından sağlık sorunları gündeme gelebilir.

Instagram

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Filiz Çakal
Filiz Çakal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam