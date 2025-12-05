İkizler Dolunayı: Sınırlarını Genişlet

Dolunay, planlarınızda değişimlere neden oluyor. İhtiyaçlarınıza daha çok odaklanabilir ve değişim için harekete geçebilirsiniz. İşbirlikleri, toplu sözleşmeler, başvurular, noter vb. alanlarda imza sirküleri hazırlamak veya evrak tamamlamak için uygunsunuz. Beklettiğiniz ve revize edilmesi gereken çalışmalarınıza tekrar şans tanıyabilirsiniz. Ertelediğiniz seyahatler ve görüşmeler son derece verimli geçer. Çeşitli kuruluşlarla görüşmek hem işiniz hem de itibarınız açısından destekleyici bireylerle karşılaşmanıza yardımcı olacaktır.

Ancak öfkeyle söylenen sözlerden ve sivri çıkışlar yapmaktan kaçının. Karşıt görüşünüzde olan kişilere sizinle aynı yerden bakmıyor diye tepki göstermek yerine anlamaya çalışın. Zira, her şey iyi giderken bir çuval inciri berbat edebilirsiniz. Araba alım satımı yapmak isteyenler için uygun bir dönem. Sürücü kursuna yazılabilirsiniz. Eklemlerinizle ilgili sorunlar yaşanıyorsa veya sinir sıkışmasından şüphe duyuyorsanız mutlaka hekime görünün.