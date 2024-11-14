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Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri

Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 13:05

Tarih boyunca, insanların sevdiklerini iyileştirme umuduyla kullandıkları tedavi yöntemlerinin bazıları o kadar sıra dışıydı ki bugün onları duyduğumuzda ürperiyoruz. Her ne kadar günümüz tıbbı bu yöntemlerin birçoğunu çoktan rafa kaldırmış olsa da, insanlık bu çılgın tedavi yöntemlerini denemekten geri durmamış. En fazla ne kadar kötü tedaviler uygulamışlardır ki diye düşünmeyin! Neden mi? Çünkü birazdan okuyacaklarınız midenizi bulandırabilir...

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Antik çağlarda ve orta çağda “trepanasyon” adı verilen yöntem, akıl hastalıkları ve baş yaralanmaları için uygulanan bir tedaviydi. Bu işlemde, hastanın kafatasına delik açılarak “kötü ruhların” serbest bırakılacağına inanılırdı.

Antik çağlarda ve orta çağda “trepanasyon” adı verilen yöntem, akıl hastalıkları ve baş yaralanmaları için uygulanan bir tedaviydi. Bu işlemde, hastanın kafatasına delik açılarak “kötü ruhların” serbest bırakılacağına inanılırdı.

Neolitik dönemden kalma 7.000 yıllık kafatasları bile bu işlemden izler taşıyor. Bazı hastalar, işlemden defalarca geçerken, inanılması güç bir şekilde çoğu bu işlemden sağ çıkmayı başardı.

16. yüzyılda cıva merhemleri, özellikle frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar için yaygın bir tedavi yöntemiydi. Hastalar, cıva ile ovuşturulup sıcak bir odada bekletilirken, tedavi süresi bazen haftalarca sürebiliyordu.

16. yüzyılda cıva merhemleri, özellikle frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar için yaygın bir tedavi yöntemiydi. Hastalar, cıva ile ovuşturulup sıcak bir odada bekletilirken, tedavi süresi bazen haftalarca sürebiliyordu.

Günümüzde bildiğimiz gibi cıva oldukça zehirli bir elementtir. Bu tedavi sonucu birçok hasta, diş kaybı, böbrek yetmezliği ve ciddi sinir hasarları gibi yan etkilerle karşılaşırken, bazıları tedavi sırasında hayatını kaybetmiştir.

Günümüzde bildiğimiz gibi cıva oldukça zehirli bir elementtir. Bu tedavi sonucu birçok hasta, diş kaybı, böbrek yetmezliği ve ciddi sinir hasarları gibi yan etkilerle karşılaşırken, bazıları tedavi sırasında hayatını kaybetmiştir.

1850’lerde doktorlar, kan yerine süt transfüzyonlarının kan hücrelerinin işlevini yerine getireceğine inanıyorlardı. İlk denemelerde hastalar süt transfizyonundan sağ kurtulsa da sonraki vakalarda verem hastaları komaya girip yaşamlarını kaybettiler.

1850’lerde doktorlar, kan yerine süt transfüzyonlarının kan hücrelerinin işlevini yerine getireceğine inanıyorlardı. İlk denemelerde hastalar süt transfizyonundan sağ kurtulsa da sonraki vakalarda verem hastaları komaya girip yaşamlarını kaybettiler.

20. yüzyılın başlarında Avustralya’da romatizma ağrıları çeken kişiler, ölü bir balinanın içine girip saatlerce bu durumda beklemeyi tedavi olarak görmüşlerdir. Çürümekte olan balina karkasının çıkardığı sıcak gazların ağrıları dindirdiğine inanılırdı.

20. yüzyılın başlarında Avustralya’da romatizma ağrıları çeken kişiler, ölü bir balinanın içine girip saatlerce bu durumda beklemeyi tedavi olarak görmüşlerdir. Çürümekte olan balina karkasının çıkardığı sıcak gazların ağrıları dindirdiğine inanılırdı.
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Kuduz tedavisi için eski Romalılar, kuduz yapan köpeğin tüylerinin yakılıp yaranın üstüne uygulanması gerektiğine inanıyorlardı.

Kuduz tedavisi için eski Romalılar, kuduz yapan köpeğin tüylerinin yakılıp yaranın üstüne uygulanması gerektiğine inanıyorlardı.

Hatta daha ileri giden bazı Çinli hekimler, köpeğin beynini yaranın üstüne sürerek kuduz tedavisi yapmayı denemişlerdir.

Hatta daha ileri giden bazı Çinli hekimler, köpeğin beynini yaranın üstüne sürerek kuduz tedavisi yapmayı denemişlerdir.

16. ve 17. yüzyılda Avrupa’da, eski Mısır mumyalarının kafatası toz haline getirilerek, baş ağrıları ve burun kanamaları için ilaç niyetine kullanılırdı.

16. ve 17. yüzyılda Avrupa’da, eski Mısır mumyalarının kafatası toz haline getirilerek, baş ağrıları ve burun kanamaları için ilaç niyetine kullanılırdı.

Bazı tedavi meraklıları ise İrlanda’da mezardan çıkarılan kafataslarının üstündeki yosunu kurutup, çeşitli hastalıklara iyi geleceğine inanmışlardır.

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