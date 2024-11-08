Neden Yapıldığını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın En Garip 15 İcadı
Neden Yapıldığını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın En Garip 15 İcadı
İcatlar, hayatımızı kolaylaştırmak ve günlük sorunlarımıza pratik çözümler sunmak için vardır. Ancak bazen, gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamakta zorlanacağınız kadar garip tasarımlara dönüşebilirler. İşte birazdan görecekleriniz de o cinsten! Ne kadar kötü olabilir ki diye düşünmeyin, bazılarına anlam veremeyeceksiniz. Sizi şöyle yavaştan aşağıya alalım 👇🏻
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15. Bebek kafesi! Hayır, yanlış okumadınız...
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14. İşte ne alaka dedirten bir tasarım: Vinç başlı tahıl servis cihazı
13. Aslında çok da kötü değilmiş ya: V şekilli yatak
12. Sebebini hala anlayamadık: Sahte evcil hayvan taşıyıcı
11. Adrenalin tutkunlarına özel: Pedalsız bisiklet!
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10. Bi' bu eksikti: Bıyık koruma aksesuarı
9. Bizce hiç gereği yok: Denizaltı araba
8. Ne yalan söyleyelim güzel icat: Uyku yastığı
7. Annesi evde kedi istemeyenler buraya: Miyavlayan kedi makinesi
6. Kitap kurtlarına özel: Yatak gözlüğü
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5. Biraz daha estetik olabilirmiş: Bahar alerjisi şapkası
4. Tutunabilseydi kekoların favorisi olurdu: Parlayan lastikler
3. Gece 3'te akla gelen bir fikir gibi: Domates yediren robot
2. Potansiyeli varmış: Tek tekerlekli motor
1. Tatlı dursa da kabul edelim ki biraz gereksiz: Beyin kontrollü kedi kulakları
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