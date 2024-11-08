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Neden Yapıldığını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın En Garip 15 İcadı

Neden Yapıldığını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın En Garip 15 İcadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 14:40

İcatlar, hayatımızı kolaylaştırmak ve günlük sorunlarımıza pratik çözümler sunmak için vardır. Ancak bazen, gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamakta zorlanacağınız kadar garip tasarımlara dönüşebilirler. İşte birazdan görecekleriniz de o cinsten! Ne kadar kötü olabilir ki diye düşünmeyin, bazılarına anlam veremeyeceksiniz. Sizi şöyle yavaştan aşağıya alalım 👇🏻

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15. Bebek kafesi! Hayır, yanlış okumadınız...

15. Bebek kafesi! Hayır, yanlış okumadınız...

1934 yılında Londra’da bebekleri temiz hava ile buluşturmak için pencerelerin dışına takılan kafesler önerildi. Neyse ki bu tehlikeli tasarım uzun ömürlü olmadı.

14. İşte ne alaka dedirten bir tasarım: Vinç başlı tahıl servis cihazı

14. İşte ne alaka dedirten bir tasarım: Vinç başlı tahıl servis cihazı

İngiliz sanatçı Dominic Wilcox’un Kellogg için tasarladığı bu cihaz, başınıza takılarak tahılları tabağınıza taşıyor. Ancak kahvaltı keyfini kolaylaştırdığı pek söylenemez.

13. Aslında çok da kötü değilmiş ya: V şekilli yatak

13. Aslında çok da kötü değilmiş ya: V şekilli yatak

1930’da Pilates, sırtı düz tutmak için V şeklinde bir yatak tasarladı. Amacı daha ergonomik bir uyku pozisyonu sağlamaktı ancak halk arasında pek tutulmadı.

12. Sebebini hala anlayamadık: Sahte evcil hayvan taşıyıcı

12. Sebebini hala anlayamadık: Sahte evcil hayvan taşıyıcı

1970’lerde Pet Rock adıyla bilinen bu ürün, içinde yuva benzeri bir alana sahip bir taş barındırıyordu. Gerçek bir evcil hayvan gibi özenle taşınan bu “evcil taş,” kısa süreli bir popülerlik kazandı ancak çabucak unutuldu.

11. Adrenalin tutkunlarına özel: Pedalsız bisiklet!

11. Adrenalin tutkunlarına özel: Pedalsız bisiklet!

Fliz adı verilen bisiklet, sürücüyü yukarıda askıda tutarak hareket ettiriyor. Zincirsiz olan bu bisiklet, kullanıcının bacaklarıyla ilerlemesini sağlıyor. Oldukça farklı bir deneyim sunsa da ulaşım için ideal değil.

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10. Bi' bu eksikti: Bıyık koruma aksesuarı

10. Bi' bu eksikti: Bıyık koruma aksesuarı

1876’da Amerikalı Virgil Gates, bıyığını yiyecek ve içeceklerden korumak isteyenler için lastikli bir bıyık koruma aparatı tasarladı. Yeme içme esnasında bıyığın temiz kalmasını sağlamak isteyenler için ideal bir buluş olsa da pek rağbet görmedi.

9. Bizce hiç gereği yok: Denizaltı araba

9. Bizce hiç gereği yok: Denizaltı araba

Rinspeed’in ürettiği sQuba isimli araç, su altına dalabilen bir otomobil olarak tanıtıldı. Elektrikli motoru sayesinde 10 metre derinliğe kadar dalabilen bu araç, tıpkı James Bond’un filmindeki denizaltı aracı gibi.

8. Ne yalan söyleyelim güzel icat: Uyku yastığı

8. Ne yalan söyleyelim güzel icat: Uyku yastığı

Ostrichpillow tarafından üretilen Uyku Yastığı, masa üzerinde rahatça uyumak isteyenler için geliştirildi. Kafayı tamamen sararak ışığı ve sesi engelleyen yastık, uzun toplantılarda gözlerden uzak bir uyku için ideal gibi.

7. Annesi evde kedi istemeyenler buraya: Miyavlayan kedi makinesi

7. Annesi evde kedi istemeyenler buraya: Miyavlayan kedi makinesi

1960’ların Japonya’sında üretilen bu mekanik kedi, her dakikada on kez miyavlayarak fareleri kaçırmayı hedefliyordu. Ne yazık ki fareler bu ses tuzağına düşmedi.

6. Kitap kurtlarına özel: Yatak gözlüğü

6. Kitap kurtlarına özel: Yatak gözlüğü

1930’larda tanıtılan Hamlin gözlükleri, kullanıcıların yatarken rahatça kitap okuyabilmesi için özel olarak tasarlandı. Periskop gibi çalışan gözlükler, 45 derecelik bir açıyla okuma sağlıyordu. Günümüzde her ne kadar popüler olmasa da o dönemde yenilikçi bir fikir olarak kabul edilmişti.

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5. Biraz daha estetik olabilirmiş: Bahar alerjisi şapkası

5. Biraz daha estetik olabilirmiş: Bahar alerjisi şapkası

Japon mucit Kenji Kawakami’nin buluşu olan Bahar Alerjisi Şapkası, şapka üzerine yerleştirilmiş bir rulo kağıt mendil içeriyor. Hapşırık nöbetleri yaşayanlar için geliştirilen bu şapka, sürekli mendil ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış. Elbette, çok pratik olup olmadığı tartışılır!

4. Tutunabilseydi kekoların favorisi olurdu: Parlayan lastikler

4. Tutunabilseydi kekoların favorisi olurdu: Parlayan lastikler

1960’larda Goodyear, gece sürüşünü daha dikkat çekici hale getirmek için ışıldayan lastikler üretti. Sentetik kauçuk kullanılarak yapılan bu lastikler, içindeki ampullerle aydınlanıyordu. Ancak ıslak zeminde performans düşüklüğü ve yüksek hızda erime sorunları nedeniyle kısa sürede vazgeçildi.

3. Gece 3'te akla gelen bir fikir gibi: Domates yediren robot

3. Gece 3'te akla gelen bir fikir gibi: Domates yediren robot

Japon meyve suyu üreticisi Kagome, maraton koşucularının domates yemesini sağlayan Tomatan isimli bir robot geliştirdi. Başınıza takılan bu cihaz, size domates ikram ederek enerji sağlamayı hedefliyor. Tanıtım amaçlı üretilmiş olsa da pazara çıkamadan rafa kaldırıldı.

2. Potansiyeli varmış: Tek tekerlekli motor

2. Potansiyeli varmış: Tek tekerlekli motor

1930’larda icat edilen Dynasphere, benzinle çalışan tek tekerlekli bir araç. Bu araç, saatte 48 km hıza ulaşabiliyordu ancak üç metre yüksekliği ve yönlendirmede yaşanan zorluklar nedeniyle fazla ilgi görmedi. Aşırı hızda kullanıcıyı içinde savurduğu için kısa sürede terk edilen bir icat oldu.

1. Tatlı dursa da kabul edelim ki biraz gereksiz: Beyin kontrollü kedi kulakları

1. Tatlı dursa da kabul edelim ki biraz gereksiz: Beyin kontrollü kedi kulakları

Kedilerle arası iyi olan Japonya, 2011 yılında oldukça sıradışı bir icatla karşımıza çıktı. Necomimi adı verilen bu cihaz, kullanıcıların beyin dalgalarını analiz ederek kedi kulaklarını kontrol edebiliyor.

Kişi odaklandığında kulaklar dikleşiyor, rahatladığında ise düşüyor. İlginç bir şekilde kulaklar özellikle cosplay meraklıları arasında popüler hale geldi.

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