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Korkunç Bir Geçmişi Var: Koşu Bantlarının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Ortaya Çıkış Şekli

Korkunç Bir Geçmişi Var: Koşu Bantlarının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Ortaya Çıkış Şekli

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 16:38

Günümüzde kalori yakmak ve formda kalmak için tercih ettiğimiz koşu bantlarının, bir zamanlar akılalmaz derecede sert bir ceza aracı olduğunu biliyor muydunuz?

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1817 yılında İngiliz mühendis William Cubitt, mahkumların boş vakitlerini değerlendirmek ve onlara “çalışkanlık” alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir cihaz tasarladı.

1817 yılında İngiliz mühendis William Cubitt, mahkumların boş vakitlerini değerlendirmek ve onlara “çalışkanlık” alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir cihaz tasarladı.

“Tread-mill” adı verilen bu cihaz; herhangi bir işe yaramadan, mahkumların saatlerce basamak tırmanmasını gerektiren yorucu bir alet olarak tasarlandı.

“Tread-mill” adı verilen bu cihaz; herhangi bir işe yaramadan, mahkumların saatlerce basamak tırmanmasını gerektiren yorucu bir alet olarak tasarlandı.

Cubitt’in icadı, o dönemin “ağır iş” cezalandırması için ideal görülüyordu. Mahkumlar, her gün en az altı saat boyunca bir çark gibi dönerek basamak tırmanıyordu.

Cubitt’in icadı, o dönemin “ağır iş” cezalandırması için ideal görülüyordu. Mahkumlar, her gün en az altı saat boyunca bir çark gibi dönerek basamak tırmanıyordu.

Warwick Hapishanesi’ndeki mahkumlar, sıcak yaz günlerinde bile 10 saat boyunca yaklaşık 17.000 basamak tırmanmak zorunda kalıyordu.

Warwick Hapishanesi’ndeki mahkumlar, sıcak yaz günlerinde bile 10 saat boyunca yaklaşık 17.000 basamak tırmanmak zorunda kalıyordu.

Victoria döneminin disiplin anlayışına göre bu çaba “gerçek bir ceza” olarak kabul ediliyordu. Mahkumların yaptığı iş, tamamen anlamsız ve yorucuydu.

Victoria döneminin disiplin anlayışına göre bu çaba “gerçek bir ceza” olarak kabul ediliyordu. Mahkumların yaptığı iş, tamamen anlamsız ve yorucuydu.
www.open.edu
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Cubitt’in tasarımıyla, mahkumlar birbirlerinden izole edilerek birer hücrede, sadece önlerindeki duvara bakarak çalıştırılıyordu.

Cubitt’in tasarımıyla, mahkumlar birbirlerinden izole edilerek birer hücrede, sadece önlerindeki duvara bakarak çalıştırılıyordu.

Öyle ki Brixton Hapishanesi’ndeki ünlü koşu bandı, mahkumların 12 dakikalık kısa molalar dışında bir saat boyunca aralıksız tırmanmasını gerektiriyordu.

Öyle ki Brixton Hapishanesi’ndeki ünlü koşu bandı, mahkumların 12 dakikalık kısa molalar dışında bir saat boyunca aralıksız tırmanmasını gerektiriyordu.

Ancak tüm bu çabaya rağmen mahkumların güçten düşmesi ve hastalanması kaçınılmazdı. Brixton Hapishanesi’nde mahkumların çoğu, yetersiz beslenme ve aşırı yorgunluktan dolayı bitap düşüyordu.

Ancak tüm bu çabaya rağmen mahkumların güçten düşmesi ve hastalanması kaçınılmazdı. Brixton Hapishanesi’nde mahkumların çoğu, yetersiz beslenme ve aşırı yorgunluktan dolayı bitap düşüyordu.

1902 yılında İngiltere, cezalandırma amacıyla kullanılan koşu bantlarını yasakladı. O günden sonra koşu bantları, ceza aracı olarak tarihe gömüldü. Modern spor anlayışının gelişmesiyle koşu bandı, bu sefer sağlık ve fitness için yeniden icat edildi.

1902 yılında İngiltere, cezalandırma amacıyla kullanılan koşu bantlarını yasakladı. O günden sonra koşu bantları, ceza aracı olarak tarihe gömüldü. Modern spor anlayışının gelişmesiyle koşu bandı, bu sefer sağlık ve fitness için yeniden icat edildi.

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