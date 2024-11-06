Rusya'da Yüzlerce Kişinin Domino's Pizza Dövmesi Yaptırmasına Neden Olan İlginç Kampanya
Rusya'da Yüzlerce Kişinin Domino's Pizza Dövmesi Yaptırmasına Neden Olan İlginç Kampanya
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Rusya’daki Domino’s şubesi, Rusya’nın Facebook benzeri sosyal medya platformunda “Ömür boyu bedava pizza ister misiniz?” diyerek bir kampanya duyurdu.
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Şart ise oldukça cesurcaydı: Domino’s logosunu dövme yaptıran kişiler, tam 100 yıl boyunca her yıl 100 adet bedava pizza kazanacaktı.
Bu cazip teklif, beklenenden fazla ilgi çekti. İnsanlar, Domino’s logosunu vücutlarına dövme olarak yaptırıp sosyal medyada paylaşarak “bedava pizza hakkını” kazanmak için adeta yarışa girdiler.
Ancak bu beklenmedik ilgi, kampanyanın gidişatını değiştirdi.
Kampanya başlangıçta Ekim ayına kadar sürecekti fakat beklenenden hızlı bir katılım yaşanınca, Domino’s acil bir açıklama yaparak kampanyayı erken bitirdiğini duyurdu.
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Dövme yaptırmaya hazırlanan kişilere, bu kampanyanın geçerlilik süresinin dolduğunu ve dövmelerinin artık bedava pizza garantisi sağlamayabileceğini bildirdi.
Şirket, yalnızca 350 kişiye bedava pizza sunma kararı aldı. Yani bu özel fırsat artık daha fazla kişi için geçerli değil.
Dövme yaptırarak hayatları boyunca pizza kazanmayı hayal eden birçok insan bu sınırdan dolayı hayal kırıklığına uğradı.
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