Gün Boyu Elimizden Düşmeyen Telefonlarımız Tuvaletlerden Gerçekten 10 Kat Daha mı Kirli?
Gün Boyu Elimizden Düşmeyen Telefonlarımız Tuvaletlerden Gerçekten 10 Kat Daha mı Kirli?
Hepimiz telefonlarımızı sürekli yanımızda taşıyoruz; işte, toplu taşımada, yemek yerken, hatta bazen tuvalette bile… Peki size ne kadar bakteri taşıdığını söylesek yine aynısını yapar mıydınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gün içinde telefonlarımızla temas ettiğimiz yüzeylerden bakteri alıyoruz. Derimizde doğal olarak bulunan bakteriler bile telefonlarımıza geçiş yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmalar, lise öğrencilerinin telefonlarında 17 binden fazla bakteri geni tespit etmiş. Üstelik bu bakterilerin bazıları masum değil.
Telefonlar üzerinde tespit edilen en yaygın bakteriler arasında E.coli, Staphylococcus aureus ve Salmonella gibi zararlı türler yer alıyor.
E.coli bakterisi, bağırsaklarda bulunur ve dışkıdan kaynaklı olarak bulaşır. Yani telefonunuzda bu bakteriyi bulmak, tuvalette telefon kullandığınızda oluşabilecek bulaşı da işaret edebilir.
Dr. Charles Gerba, cep telefonlarının tuvalet kapağından 10 kat daha kirli olduğunu belirtiyor. Üstelik birçok kişi telefonunu temizlemeyi unuturken, tuvaletler sık sık dezenfekte ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmalar, telefonların günlük temas edilen en kirli nesnelerden biri olduğunu destekliyor. Bunun sebebi, telefonun sıcak ve nemli yüzeyinin bakterilere ideal bir ortam sağlaması.
Bakteriler her an çevremizde var ancak telefon gibi sürekli temas ettiğimiz bir nesne üzerinde birikmesi, enfeksiyon riskini artırabilir
Bu durum özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için tehdit oluşturur. Örneğin Staphylococcus aureus, genellikle zararsızdır ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
Sonuç olarak her ne kadar çevremiz bakterilerle dolu olsa da telefonlarımızın üzerinde toplanan zararlı türlerden korunmak için düzenli temizlik yapmak faydalı olabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın