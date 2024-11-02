HD Olması Bile Fark Etmiyor: Ekranlar Fotoğraflarda Neden Dalgalı Çıkar?
HD Olması Bile Fark Etmiyor: Ekranlar Fotoğraflarda Neden Dalgalı Çıkar?
Bilgisayar ya da TV ekranını fotoğraflamaya çalıştığınızda karşılaştığınız o garip dalgalı görüntüyü mutlaka görmüşsünüzdür. Sahiden, neden oluyor?
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lk olarak, beynimizin görüntü işleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini anlamamız gerekiyor. Aslında gözlerimiz ekrandaki görüntüyü sadece ışık parçacıkları (fotonlar) olarak algılar.
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Beynimiz aynı zamanda hareketli bir görüntüyü de algılarken kareleri hızlı bir şekilde birbirine kaynaştırır ve bu da hareketin akıcı görünmesini sağlar.
Örneğin çoğu Hollywood filmi saniyede 24 kare (fps) ile çekilir. Beyin bu kareleri hızlıca birleştirerek ekrandaki hareketleri kusursuz bir akıcılıkta gösterir. Ancak kamera işin içine girince durum değişiyor!
Bilgisayar ve televizyon ekranları, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk noktasından oluşur. Bu noktalar, kameranın aynı renkli algılayıcılarıyla neredeyse aynı boyuttadır.
Bu benzerlik, kamera görüntülerinde rastgele gökkuşağı desenlerinin (moire desenleri) oluşmasına neden olur.
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Kısacası fotoğrafta oluşan o tuhaf dalgalı desenlerin sebebi, ekranın pikselleri ile kameranın algılayıcılarının birbirine karışarak etkileşime girmesidir.
Modern dijital ekranlar her saniye birçok kez yenilenir. Bu yenileme işlemi gözümüzle fark edilmeyecek kadar hızlıdır.
Ancak kameralar, yenilenme işlemini olduğu gibi yakalar ve sonuç olarak ekranda titreşim görüntüsü oluşur.
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