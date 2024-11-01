Google Haritalar Trafiğin Sıkışık Olup Olmadığını Nasıl Bu Kadar Net Biliyor?

Bazen önemli bir yere yetişirken, trafik yüzünden yolda kalmak hepimizin başına gelmiştir. Böyle bir durumda Google Haritalar’ın anlık trafik bilgisi gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Peki Google, trafiği bu kadar ayrıntılı ve doğru bir şekilde nasıl biliyor?

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