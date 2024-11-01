Google Haritalar Trafiğin Sıkışık Olup Olmadığını Nasıl Bu Kadar Net Biliyor?
Google Haritalar Trafiğin Sıkışık Olup Olmadığını Nasıl Bu Kadar Net Biliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2009’dan önce Google, trafik verilerini toplamak için devlet kurumları ve özel şirketlerin yerleştirdiği trafik sensörlerinden ve kameralardan faydalanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplanan bu veriler, sunuculara gönderilerek analiz ediliyor ve ardından trafiğin yoğunluğuna dair bilgiler haritalara işleniyordu. Fakat bu yöntemin bazı önemli eksiklikleri vardı.
Öncelikle sensörler, yalnızca yoğun olan ana caddelere kuruluyordu. Bu da alternatif ve daha az kullanılan bir yolda trafik sıkışıklığı olup olmadığını öğrenmenin imkansız olduğu anlamına geliyordu.
2009 yılında Google, trafiği daha hızlı ve güvenilir bir şekilde güncelleyebilmek için “crowdsourcing” adı verilen yeni bir yönteme geçti.
Crowdsourcing’in işleyişi oldukça basit: Google Haritalar’ı kullanan binlerce kullanıcı, konum bilgilerini anonim olarak paylaşıyor. Google bu verileri analiz ederek, yoğunluk, hız ve araç sayısına göre trafik durumunu güncelliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki anlık olarak nasıl görebiliyoruz? Google Haritalar’da konumunuz açıkken, telefonunuzun konumu Google sunucularına otomatik olarak gönderilir.
Aynı yolda hareket eden diğer kullanıcıların konumları da benzer şekilde Google’a iletilir.
Kullanıcılar diledikleri zaman konum paylaşımını kapatabilir. Ancak bu durumda, trafik yoğunluğu hakkında anlık bilgi alamayabilirler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın