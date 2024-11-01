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Google Haritalar Trafiğin Sıkışık Olup Olmadığını Nasıl Bu Kadar Net Biliyor?

Google Haritalar Trafiğin Sıkışık Olup Olmadığını Nasıl Bu Kadar Net Biliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 16:06

Bazen önemli bir yere yetişirken, trafik yüzünden yolda kalmak hepimizin başına gelmiştir. Böyle bir durumda Google Haritalar’ın anlık trafik bilgisi gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Peki Google, trafiği bu kadar ayrıntılı ve doğru bir şekilde nasıl biliyor?

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2009’dan önce Google, trafik verilerini toplamak için devlet kurumları ve özel şirketlerin yerleştirdiği trafik sensörlerinden ve kameralardan faydalanıyordu.

2009’dan önce Google, trafik verilerini toplamak için devlet kurumları ve özel şirketlerin yerleştirdiği trafik sensörlerinden ve kameralardan faydalanıyordu.

Toplanan bu veriler, sunuculara gönderilerek analiz ediliyor ve ardından trafiğin yoğunluğuna dair bilgiler haritalara işleniyordu. Fakat bu yöntemin bazı önemli eksiklikleri vardı.

Toplanan bu veriler, sunuculara gönderilerek analiz ediliyor ve ardından trafiğin yoğunluğuna dair bilgiler haritalara işleniyordu. Fakat bu yöntemin bazı önemli eksiklikleri vardı.

Öncelikle sensörler, yalnızca yoğun olan ana caddelere kuruluyordu. Bu da alternatif ve daha az kullanılan bir yolda trafik sıkışıklığı olup olmadığını öğrenmenin imkansız olduğu anlamına geliyordu.

Öncelikle sensörler, yalnızca yoğun olan ana caddelere kuruluyordu. Bu da alternatif ve daha az kullanılan bir yolda trafik sıkışıklığı olup olmadığını öğrenmenin imkansız olduğu anlamına geliyordu.

Bir diğer eksiklik, sensörlerle güncel trafik durumunu anlık olarak görmek mümkün değildi. Yalnızca düzenli güncellemeler sağlanabiliyordu.

2009 yılında Google, trafiği daha hızlı ve güvenilir bir şekilde güncelleyebilmek için “crowdsourcing” adı verilen yeni bir yönteme geçti.

2009 yılında Google, trafiği daha hızlı ve güvenilir bir şekilde güncelleyebilmek için “crowdsourcing” adı verilen yeni bir yönteme geçti.

Crowdsourcing’in işleyişi oldukça basit: Google Haritalar’ı kullanan binlerce kullanıcı, konum bilgilerini anonim olarak paylaşıyor. Google bu verileri analiz ederek, yoğunluk, hız ve araç sayısına göre trafik durumunu güncelliyor.

Crowdsourcing’in işleyişi oldukça basit: Google Haritalar’ı kullanan binlerce kullanıcı, konum bilgilerini anonim olarak paylaşıyor. Google bu verileri analiz ederek, yoğunluk, hız ve araç sayısına göre trafik durumunu güncelliyor.
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Peki anlık olarak nasıl görebiliyoruz? Google Haritalar’da konumunuz açıkken, telefonunuzun konumu Google sunucularına otomatik olarak gönderilir.

Peki anlık olarak nasıl görebiliyoruz? Google Haritalar’da konumunuz açıkken, telefonunuzun konumu Google sunucularına otomatik olarak gönderilir.

Aynı yolda hareket eden diğer kullanıcıların konumları da benzer şekilde Google’a iletilir.

Aynı yolda hareket eden diğer kullanıcıların konumları da benzer şekilde Google’a iletilir.

Örneğin bir bölgede yavaş hareket eden çok sayıda cihaz varsa, Google bu bölgeyi sarı renkle gösterir, tamamen durma noktasına gelmişse bu alan kırmızı renkle işaretlenir.

Kullanıcılar diledikleri zaman konum paylaşımını kapatabilir. Ancak bu durumda, trafik yoğunluğu hakkında anlık bilgi alamayabilirler.

Kullanıcılar diledikleri zaman konum paylaşımını kapatabilir. Ancak bu durumda, trafik yoğunluğu hakkında anlık bilgi alamayabilirler.

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