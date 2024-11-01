Hanımcılığın da Böylesi: ATM'lerin Yalnızca 4 Haneli Şifre Oluşturmamıza İzin Vermesinin Sebebi
Hanımcılığın da Böylesi: ATM'lerin Yalnızca 4 Haneli Şifre Oluşturmamıza İzin Vermesinin Sebebi
Banka kartlarımızdaki şifrelerin kısa ve sade olması size de garip gelmiyor mu? Koskoca banka hesabını koruyan bir şifre, neden yalnızca 4 rakamdan oluşur ki?
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Bankamatiklerin mucidi John Shepherd-Barron, şifre uzunluğunu belirlerken ilk olarak 6 haneli bir sistem düşünmüştü.
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Fakat yaptığı denemede eşi Caroline, 4 rakamdan fazlasını hatırlamanın zor olduğunu söylediğinde 4 haneli şifreye geçiş yaptı. Sonuç olarak bu basit tercih, kısa süre içinde dünyada standart haline geldi.
Bu kısalık, bankalar için önemli bir avantaj oluşturdu. İnsanlar şifrelerini daha kolay hatırlayabildiği için kullanım oranları arttı ve ATM'ler hızla popüler hale geldi.
Peki neden internette daha karmaşık şifreler isteniyor? Bunun nedeni, ATM şifrelerinin iki güvenlik unsurunu aynı anda sağlamasıdır.
İki faktör güvenliği birleştirince, kartınız yanınızda olduğu sürece şifreniz kısa olsa bile yeterince güvenli kabul ediliyor.
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İnternet bankacılığı gibi erişim yöntemlerinde ise sadece şifre giriyorsunuz, yani "bildikleriniz" faktörü tek başına güvenlik sağlıyor. Bu yüzden bankalar, daha karmaşık ve uzun şifreler zorunlu tutarak güvenliği artırıyorlar.
Peki 4 haneli şifreler örneğin brute force (deneme yanılma) gibi saldırılara karşı ne kadar güvenli? Bankalar, yanlış şifre girme sayısını sınırlayarak brute force saldırılarını etkisiz hale getirir.
ATM'de üç kez yanlış şifre girdiğinizde kartınız geçici olarak bloke edilir ve bankaya başvurmanız gerekebilir. Sınırlama sayesinde 4 haneli şifrelerin güvenliği önemli ölçüde korunmuş olur.
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