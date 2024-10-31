Bilgisayarımızda Sildiğimiz Bütün Dosyalar Tam Olarak Nereye Gidiyor?
Bilgisayarımızda Sildiğimiz Bütün Dosyalar Tam Olarak Nereye Gidiyor?
Bilgisayarımızdaki dosyaları sildiğimizde, onların gerçekten tamamen kaybolduğunu düşünürüz. Ancak işin ilginç yanı, veriler hemen ortadan kaybolmaz. İyi de nereye gidiyor o zaman?
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Sildiğiniz dosyalar aslında kelimenin tam anlamıyla görünmez oluyor! Özellikle Windows işletim sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayarda, dosyalar "pointer" adı verilen işaretçiler sayesinde depolanır.
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İşaretçiler, dosyaların sabit diskteki tam konumunu Windows’a bildirir. Dosyanızı sildiğinizde, işletim sistemi sadece bu işaretçiyi kaldırır ve dosyanın bulunduğu alanı “boş” olarak işaretler.
Ancak bu durumda silinen dosya hala kurtarılabilir. Hard disk üzerinde veri kurtarma programları, işaretçileri silinmiş olan dosyaları geri getirebilir.
Aslında işletim sisteminizin dosyaları hemen tamamen silmemesinin sebebi, bunun çok zaman almasıdır. Örneğin 10 GB’lık bir dosyayı silmek, işaretçiyi kaldırmaktan çok daha uzun sürecektir.
Peki dosyalar gerçekten ne zaman tam olarak silinir? Dosyaların bilgisayardan tamamen yok olması, yeni verilerin eski dosyanın olduğu alana yazılmasıyla gerçekleşir.
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Örneğin sabit disk kullanıyorsanız, işletim sistemi silinen dosyanın üzerine yeni bir veri yazana kadar o dosya sabit diskinizde gizli olarak kalır. Ancak SSD kullanıyorsanız, dosya silinirken fiziksel olarak tamamen yok edilir.
Yani bir dosyayı sildiğinizde, aslında hemen ortadan kaybolmadığını bilmek faydalı olabilir. Özellikle hard disklerde, eski verilerin üzerine yeni veriler yazılmadığı sürece dosyalar erişilebilir halde kalır.
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