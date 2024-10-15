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Hak Vermemek Elde Değil: Microsoft Neden Veri Merkezlerini Denizin Altına Taşıdı?

Hak Vermemek Elde Değil: Microsoft Neden Veri Merkezlerini Denizin Altına Taşıdı?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
15.10.2024 - 19:41

Bulut bilişim dendiğinde akla gelen ilk şey 'bulut' olabilir ama aslında bu işlem karada, veri merkezlerinde gerçekleşiyor.

Ancak Microsoft, bunu tamamen değiştirecek bir projeyle karşımıza çıktı.

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Microsoft, 2014 yılında bu radikal fikir üzerine çalışmaya başladı ve Project Natick adı altında veri merkezlerini deniz altına yerleştirmenin mümkün olup olmadığını araştırmaya koyuldu.

Microsoft, 2014 yılında bu radikal fikir üzerine çalışmaya başladı ve Project Natick adı altında veri merkezlerini deniz altına yerleştirmenin mümkün olup olmadığını araştırmaya koyuldu.

Projenin birinci aşamasında mühendisler, veri merkezlerini su geçirmez bir kapsül içine yerleştirmenin yollarını aradılar ve bunu başarıyla gerçekleştirdiler.

Projenin birinci aşamasında mühendisler, veri merkezlerini su geçirmez bir kapsül içine yerleştirmenin yollarını aradılar ve bunu başarıyla gerçekleştirdiler.

2018 yılında İskoçya'nın Orkney kıyılarında, Kuzey Denizi'nin soğuk sularına ilk veri merkezi kapsülü yerleştirildi. Bu kapsülde 864 sunucu ve toplamda 27.6 petabaytlık bellek bulunuyordu.

2018 yılında İskoçya'nın Orkney kıyılarında, Kuzey Denizi'nin soğuk sularına ilk veri merkezi kapsülü yerleştirildi. Bu kapsülde 864 sunucu ve toplamda 27.6 petabaytlık bellek bulunuyordu.

Veri merkezlerini su altına yerleştirmek, başta kulağa tehlikeli gelse de aslında bir dizi avantajı beraberinde getiriyor.

Veri merkezlerini su altına yerleştirmek, başta kulağa tehlikeli gelse de aslında bir dizi avantajı beraberinde getiriyor.

Elektronik cihazlar, insanlar için uygun olan ortamlarda uzun süre dayanamaz. Oksijen ve nem, zamanla elektronik bileşenlerde korozyona neden olabilir. Su altındaki veri merkezleri ise bu tür sorunlardan tamamen arındırılmış, kapalı bir ortamda bulunuyor.

Elektronik cihazlar, insanlar için uygun olan ortamlarda uzun süre dayanamaz. Oksijen ve nem, zamanla elektronik bileşenlerde korozyona neden olabilir. Su altındaki veri merkezleri ise bu tür sorunlardan tamamen arındırılmış, kapalı bir ortamda bulunuyor.

Bu da cihazların ömrünü uzatıyor ve arızalanma oranını büyük ölçüde azaltıyor.

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Kara üzerindeki veri merkezleri, yüksek miktarda enerji tüketen soğutma sistemlerine ihtiyaç duyar. Su altı veri merkezleri ise çevresindeki deniz suyunu doğal bir soğutma kaynağı olarak kullanıyor.

Kara üzerindeki veri merkezleri, yüksek miktarda enerji tüketen soğutma sistemlerine ihtiyaç duyar. Su altı veri merkezleri ise çevresindeki deniz suyunu doğal bir soğutma kaynağı olarak kullanıyor.

Su, yüksek ısı kapasitesi sayesinde elektronik bileşenlerin ürettiği ısıyı çok daha etkili bir şekilde emiyor ve bu sayede enerji tüketimi büyük ölçüde azalıyor.

Su, yüksek ısı kapasitesi sayesinde elektronik bileşenlerin ürettiği ısıyı çok daha etkili bir şekilde emiyor ve bu sayede enerji tüketimi büyük ölçüde azalıyor.

Microsoft, bu teknolojiyi daha da geliştirerek geniş ölçekte kullanmayı hedefliyor. Şu anda kullanılan kapsüller küçük ölçekli olsa da, bu teknolojinin zamanla büyütülmesi planlanıyor.

Microsoft, bu teknolojiyi daha da geliştirerek geniş ölçekte kullanmayı hedefliyor. Şu anda kullanılan kapsüller küçük ölçekli olsa da, bu teknolojinin zamanla büyütülmesi planlanıyor.

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