“Kendine Muhabir” Tutuklandı: İlave TV Yöneticisi Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı
Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan “Kendine Muhabir” hesabının sahibi Hasan Göksoy ve ona röportaj veren kişi tutuklandı. “İlave TV” hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık ise gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Kendine Muhabir” ve röportaj veren kişi tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın