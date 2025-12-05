onedio
“Kendine Muhabir” Tutuklandı: İlave TV Yöneticisi Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 23:49

Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan “Kendine Muhabir” hesabının sahibi Hasan Göksoy ve ona röportaj veren kişi tutuklandı. “İlave TV” hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık ise gözaltına alındı.

“Kendine Muhabir” ve röportaj veren kişi tutuklandı.

YouTube’da “Kendine Muhabir” adıyla sokak röportajları yapan Hasan Köksoy hakkında karar verildi. Hasan Köksoy ve ona röportaj veren Halil Kürklü, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten tutuklandı. 

İlave TV hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık hakkında da soruşturma başlatıldı. Kocabıyık, Çanakkale’de gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, kararı X hesabından bu sözlerle duyurdu👇🏻

