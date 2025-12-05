Altın Şampiyonluğu Kaptırdı! "Türkiye’de İlk Olacak" Sözleriyle 2026'nın Favorisi Açıklandı
2025 yılı altın yatırımcısının yüzünü güldüren bir yıl oldu. Ancak altının tahtını sallayan ve yılın başından bu yana beklenmedik bir çıkış yapan bir yatırım aracı daha vardı: Gümüş… Altın her daim kazandırırken yatırımcının sepetine sonradan eklenen gümüş, 2025 yılının yıldızı oldu. Uzmanlara göre gümüş yılın başından bu yana yüzde 142 kazandırarak şampiyonluğunu ilan etti. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, “Türkiye’de bir olacak” sözleriyle 2026 yılının şampiyona olacak yatırım aracını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025'in en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın, gümüş hangisi alınmalı? 2026'nın favorisi açıklandı.
İslam Memiş, "Türkiye'de ilk olacak" sözleriyle açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın