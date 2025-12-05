onedio
Altın Şampiyonluğu Kaptırdı! "Türkiye’de İlk Olacak" Sözleriyle 2026'nın Favorisi Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 17:03

2025 yılı altın yatırımcısının yüzünü güldüren bir yıl oldu. Ancak altının tahtını sallayan ve yılın başından bu yana beklenmedik bir çıkış yapan bir yatırım aracı daha vardı: Gümüş… Altın her daim kazandırırken yatırımcının sepetine sonradan eklenen gümüş, 2025 yılının yıldızı oldu. Uzmanlara göre gümüş yılın başından bu yana yüzde 142 kazandırarak şampiyonluğunu ilan etti. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, “Türkiye’de bir olacak” sözleriyle 2026 yılının şampiyona olacak yatırım aracını açıkladı.

2025'in en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.

2025, doğru hamlelerle yatırım yapanların kazandığı bir yıl oldu. Vatandaşlar jeopolitik riskler, faiz indirimleri beklentisi, küresel belirsizlik nedeniyle yatırım araçlarına yöneldi. Altın yıl boyu tarihi rekorlara imza atarken güvenli limanın tahtını sallandıran bir yatırım aracı vardı... Gümüş!

Gümüş, 2025 yılının adeta yıldızı oldu. 2024 yılından itibaren konuşulmaya başlanan gümüş, 2025'te rekor kırdı. 60 dolara dayanan gümüş 2025 yılında yüzde 142 kazandırdı. Böylece 2025’in en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Altın, gümüş hangisi alınmalı? 2026'nın favorisi açıklandı.

Finans Analisti İslam Memiş, 2026'nın favorisini açıkladı. Memiş, gümüşün 2026'da en çok kazandıran yatırım aracı olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Gram gümüşün yılbaşında 32 TL 82 kuruş olduğunun altını çizen İslam Memiş, altının ise 3 bin 50 lira olduğunu hatırlattı. Memiş, gram gümüşün şimdi 70 TL olduğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

“Altının gram fiyatı bozma fiyatı serbest piyasalarda 5 bin 790 TL. Burada yine birincilik gümüşte getiriye bakıyoruz. Gümüşün gram fiyatı yüzde 142 kazandırırken altının gram fiyatı yüzde 90 kazandırmış oldu.”

İslam Memiş, "Türkiye'de ilk olacak" sözleriyle açıkladı.

İslam Memiş, 2026 gümüş fiyatına dair de rakam verdi. 

Gümüş 2026'da ne kadar olacak?

Finans Analisti İslam Memiş, “Türkiye’de bir olacak” diyerek gram gümüşün 120 TL’ye ulaşacağını kaydetti. Memiş, “Ons tarafında da 75 dolar seviyesini bekliyorum. 2026 yılı içinde bu yükselişlerin devam edeceği yönünde. 2026 yılında 3 haneyi göreceğiz ve 120 TL hedef. Önümüzdeki yıl da 2026'da da yine zirveyi görecek gibi görünüyor” diye konuştu.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
