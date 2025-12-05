Altın Şampiyonluğu Kaptırdı! "Türkiye’de İlk Olacak" Sözleriyle 2026'nın Favorisi Açıklandı

2025 yılı altın yatırımcısının yüzünü güldüren bir yıl oldu. Ancak altının tahtını sallayan ve yılın başından bu yana beklenmedik bir çıkış yapan bir yatırım aracı daha vardı: Gümüş… Altın her daim kazandırırken yatırımcının sepetine sonradan eklenen gümüş, 2025 yılının yıldızı oldu. Uzmanlara göre gümüş yılın başından bu yana yüzde 142 kazandırarak şampiyonluğunu ilan etti. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, “Türkiye’de bir olacak” sözleriyle 2026 yılının şampiyona olacak yatırım aracını açıkladı.

Kaynak