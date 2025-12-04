onedio
Altın Fiyatlarında Büyük Değişim Kapıda! Dünya Altın Konseyi’nden 2026 İçin “Sürprizlerle Dolu" Tahmin

Dilara Şimşek
04.12.2025 - 15:16

Altın fiyatlarının 2026’daki kaderi merak ediliyor. “Altın 2026’da ne olacak?” diye düşünürken Dünya Altın Konseyi’nden dikkat çeken tahmin geldi. Dünya Altın Konseyi, altının 2025’te olağanüstü performans sergilediğine dikkat çekerken 2026’da yeni sürprizlerin olabileceğini vurguladı.

Altın fiyatı 2026'da ne olacak?

Dünya Altın Konseyi (WGC), altın raporu yayımladı. Raporda altının 2025’te olağanüstü bir performans gerçekleştirdiği vurgulandı. 2026’da altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken Dünya Altın Konseyi, dikkat çeken tahminde bulundu. 

Konsey’e göre altın 2026’da yeni sürprizlerle dünyanın karşısına çıkabilir. Yeni yılda altın fiyatlarında sürpriz gelişmeler beklendiğini dile getiren WGC, şiddetli ekonomik daralma durumunda güvenli limanın güçlü performans göstereceğine işaret etti.

Altın rekor kırdı: 2025'te 50'den fazla tarihi zirveye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik riskleri azaltması ve ekonomik büyümeyi hızlandırması durumunda yüksek faiz oranları güçlü ABD dolarına yol açabilir. Doların güçlenmesiyle de altında düşüş meydana gelebilir. 

Merkez Bankası talepleri de altın piyasasını etkileyebilir. Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının düşmesi durumunda altında önemli kazançlar elde edilebilir. 

Öte yandan Dünya Altın Konseyi raporunda altının 2025’te 50’den fazla tarihi zirve yaptığını belirtti.

