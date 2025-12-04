onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Düştü! Gram Altının Fiyatı Belli Oldu

Altın Düştü! Gram Altının Fiyatı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 07:47

Altında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. Güvenli liman dalgalı seyir izlerken 4 Aralık Perşembe gününe düşüşle başladı. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği gram altının yeni fiyatı da belli olmuş oldu. Peki, gram altın, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık Perşembe 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını fiyatı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4 Aralık Perşembe Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

4 Aralık Perşembe Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları belli oldu. Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmak isteyenler 4 Aralık Perşembe günü altın fiyatlarını araştırıyor. Altın ne kadar? Altın kaç TL? sorularının yanıtı merak edilirken, altın güne düşüşle başladı. İşte altında son durum, güncel altın fiyatları.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5 bin 730 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9 bin 416 TL

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 37 bin 565 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 18 bin 840 TL

Altın Neden Düştü?

Altın Neden Düştü?

Altın, 4 Aralık Perşembe gününe düşüşle başladı. Altının öğle saatlerine kadar yükselmesi bekleniyor. Günlerdir toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatlarında 3 Aralık Çarşamba günü açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları etkili rol oynarken ve FED'in faizde indirime gitmesi beklentisi altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın