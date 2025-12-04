Altın Düştü! Gram Altının Fiyatı Belli Oldu

Altında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. Güvenli liman dalgalı seyir izlerken 4 Aralık Perşembe gününe düşüşle başladı. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği gram altının yeni fiyatı da belli olmuş oldu. Peki, gram altın, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık Perşembe 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını fiyatı.