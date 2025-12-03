onedio
Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Kritik Zirveyi Açıkladı: “Tarihi Rakama Ulaşabilir”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
03.12.2025 - 08:14

Vatandaşlar tarafından yılın en çok merak edilen konularından biri de ‘altın fiyatları’ oldu. Rekorlar ve düşüşlerle bir yılı tamamlayacak olan altında yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. YouTube’da “Nasıl Bir Ekonomi TV”bin konuğu olan ekonomist Filiz Eryılmaz, altın için yeni tahminlerde bulundu. Eryılmaz, altın için kritik seviyeyi açıkladı ve “Tarihi zirve gelebilir” dedi.

Güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları için kritik tahmin: "Altında yeni rekor gelebilir."

Altın, 2025 yılını rekorlarla tamamlıyor. Bu sene görülmemiş seviyelere ulaşan altının 2026'da nasıl olacağı da merak edilenler arasında. Ancak altın yılı kapatmadan yeni rekorlara imza atabilir. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altında yeniden tarihi zirvelerin görülebileceğine dikkat çekti. Altın için kritik tahminde bulunan Eryılmaz, 'Gümüş 57.3–57.5 dolar kritik direnç bölgesinde. Üzeri kalıcılık 62.5–63 hedefini getirir. Altına bakıyorum; ons altın 4 bin 242 dolar seviyesinde. 4 bin 280 dolar çok önemli bir direnç. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, altın yeniden eski tarihi zirvesini zorlayabilir' ifadelerini kullandı.

Gram altında rekor tahmin: “6 bin liraya doğru hareket etmesi mümkün.”

Gram altında son durum 5 bin 764 TL. Ekonomist Eryılmaz, gram altının 6 bin liraya doğru etmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. Direnç seviyelerinin kırılıp kırılmamasının kritik olduğuna işaret eden Eryılmaz, “5850 TL üzerindeki tutunmalarda, gram altının 6000 TL’ye doğru hareket etmesi mümkün. Yani her iki tarafta da bu direnç seviyelerinin kırılıp kırılmaması kritik. Bu dirençlerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, hem ons hem gram altında hareket belirgin olabilir” diye konuştu.

