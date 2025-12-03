Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Kritik Zirveyi Açıkladı: “Tarihi Rakama Ulaşabilir”

Vatandaşlar tarafından yılın en çok merak edilen konularından biri de ‘altın fiyatları’ oldu. Rekorlar ve düşüşlerle bir yılı tamamlayacak olan altında yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. YouTube’da “Nasıl Bir Ekonomi TV”bin konuğu olan ekonomist Filiz Eryılmaz, altın için yeni tahminlerde bulundu. Eryılmaz, altın için kritik seviyeyi açıkladı ve “Tarihi zirve gelebilir” dedi.

