Altın Fiyatları Yükseldi: 3 Aralık Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatı Belli Oldu

3 Aralık altın fiyatları belli oldu. Altın yatırımcısı ve altın almak isteyen vatandaşlar 'Bugün altın ne kadar?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Altın 3 Aralık tarihinde yeniden yükselişe geçti. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar oldu? İşte altında son durum: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!