article/comments
article/share
Altın Fiyatları Yükseldi: 3 Aralık Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.12.2025 - 07:46

3 Aralık altın fiyatları belli oldu. Altın yatırımcısı ve altın almak isteyen vatandaşlar 'Bugün altın ne kadar?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Altın 3 Aralık tarihinde yeniden yükselişe geçti. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar oldu? İşte altında son durum: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Altın yatırımcısı, altına yatırım yapmak isteyenler güncel ve canlı altın fiyatlarını araştırıyor. 3 Aralık altın fiyatları belli oldu. Altın yeniden yükselişe geçti. İşte altında son durum: Altın fiyatları!

Gram altın ne kadar?

Gram altın 5 bin 768 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9 bin 503 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 7 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 37 bin 897 TL

Ons Altın fiyatı

Ons Altın 4 bin 223 dolar

Altın neden yükseldi?

ABD federal hükümetinin 40 günü aşkın süre kapalı olmasıyla birlikte bazı önemli veriler açıklanmamıştı. Başta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı olmak üzere pek çok veri bu hafta açıklanacak. Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi güçlenirken altına olan ilgi arttı. Bu ilginin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Ons Altın kritik seviye olan 4 bin 200 doları geçti.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de (TSİ) açıklanacak.

