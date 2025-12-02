onedio
Kamuda Çalışan Bazı Memurlara 30 Bin Lira Seyyanen Zam Yapılacak: Hangi Memurlar Zamdan Yararlanacak?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.12.2025 - 22:17

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen önergeye göre kamuda çalışan bazı memurlara 30 bin lira seyyanen zam yapılacak. Komisyondan geçen genelgeye göre, kamudaki genel müdürler, daire başkanları, müfettişler ve uzmanların maaşlarına ekstra olarak 30 bin lira iyileştirme zammı yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Şamil Tayyar’a yaptığı açıklamada, 30 bin liralık zammı sisteminin tıkanmaması için yapacaklarını çünkü düşük maaş nedeniyle uzman ve müfettişlerin kamu kuruluşlarında çalışmak istemediğini söyledi. Memur-Sen ise 30 bin liralık zammın tüm memurlar için yapılması gerektiğini açıkladı.

İşte 30 bin liralık zamdan yaralanacak memurların iş kolları... 👇

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen genelde memurlar arasında sevinçle karşılandı.

Memurlar’da yer alan habere göre 30 bin liralık seyyanen yapılacak maaş zammından, TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, 

Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 'II- Tazminatlar' kısmının 'A- Özel Hizmet Tazminatı' bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları, MİAH sınıfında olanlardan, 

Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personeller 30 bin liralık ekstra zamdan yararlanabilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 30 bin liralık seyyanen zamdan 30 bin kişinin yaralanacağını açıkladı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını yazdı. Muş, 30 bin ekstra zamma muhalefetin de destek verdiğini çünkü devlet kadrolarında düşük maaş nedeniyle uzman ve müfettişlerin sayısında ciddi azalma olduğunu söyledi.

'Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş aradı, uzman maaşlarına 30 bin liralık artışla ilgili teklifi konuştuk.

Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

‘Kariyer meslek’ olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş nedeniyle kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu söyledi.

Bu sorunun vahametini fark ettikleri için muhalefetin de destek verdiğini aktardı.

Bu düzenlemeden toplam 30 bin civarında uzman, müfettiş ve kritik görevlerdeki üst düzey yöneticilerin faydalanacağını ifade etti.

Bu yaklaşıma katıldığımı anlatıp ‘haklısınız ama kamuda genel bir reforma ihtiyaç var, palyatif tedbirlerle olmaz’ dedim.

Hak verdi, ekledi:

‘İlk aşamada sistemdeki tıkanıklığı gidermek istiyoruz, ileride o da olacak.’

Makul buldum, önceki twitimi sildim.

İnşallah, ileride kapsamlı bir kamu reformu yapılır ve bu tartışmalar son bulur.'

Memur-Sen'den “tüm memurlara yapılsın” çağrısı

Memur-Sen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üst düzey kamu yöneticileri ve bazı meslek kadrolarını (uzman, denetçi, müfettiş) kapsayan maaş artışı önergesinin kabul edilmesine tepki göstererek, iyileştirmenin bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Memer-Sen’in yaptığı açıklama

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri kapsamında 1 Aralık 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üst düzey kamu yöneticileri ile uzman, denetçi, müfettiş gibi bazı meslek kadrolarında bulunanların maaş/ücretlerini artıracak şekilde verilen önerge kabul edilmiştir.

Memur-Sen olarak; 8. Dönem Toplu Sözleşme masasında; üst yöneticilerden kariyer uzmanlarına, bütün meslek gruplarından hizmet sınıflarına, ek ödemelerden ek göstergelere kadar kamu görevlilerinin tamamını kapsayan, adaleti ve hakkaniyeti sağlayan ücret, unvan ve skala dengesini gözeten tekliflerimizle mücadele yürüttük. Özellikle, alt-üst diye ayrım yapılmasının adil olmadığını ve kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak iyileştirmelerin ve düzenlemelerin Asli Yerinin Anayasanın verdiği yetkiye istinaden Toplu Sözleşme masası olmasını gerektiğini açık bir şekilde ifade ettik.

Başta büyükşehirlerde çalışanlar olmak üzere kamu görevlilerimizin ay sonunu getirmekte zorlandığını ve kamu çalışanları arasında bordro kıyaslaması yapıldığını sık sık gündeme getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Gerek masada gerekse Hakem kurulunda gelir kayıplarının önlenmesi konusunun özellikle altını çizerek en temel önceliğimiz olduğunu dile getirdik. Toplu sözleşme süreci bu eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmış, Hakem Kurulu da gereğini yapmaktan imtina etmiştir.

Memur-Sen olarak, başta kamu görevlileri olmak üzere çalışanların mali ve sosyal haklarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri bu zor ekonomik şartlarda elbette önemsiyor ve destekliyoruz. Bunun için Bütçe Kanunu görüşmeleri öncesinde gerçekleştirdiğimiz Eylem'de Meclis'e çağrıda bulunarak kapsamlı bir düzenleme yapılmasını beklediğimizi ifade ettik. Bu doğrultuda, tüm siyasi partilerinin ortak uzlaşısıyla geçen önergenin Genel Kurul'da kamu görevlilerinin bütününü kapsayacak şekilde kuşatıcı olarak genişletilmesi temel beklentimizdir.

Yıllardır gündeme getirdiğimiz;

Seyyanen zam verilmesi ve emekliliğe yansıtılması,

Mühendislik Meslek Kanunu ve THS'nin maaş/ücretlerinin iyileştirilmesi,

1. Dereceye 3600 Ek Gösterge,

Akademik personelin mali haklarının iyileştirilmesi,

Tazminat Yansıtma Oranlarının düzenlenmesi,

Koruyucu Giyim Yardımının önündeki engellerin kaldırılması,

Üniversite ve diğer daire başkanlarının kapsama alınması,

Şube müdürü, müdür, şef ve diğer meslek grupları ile uzmanların mali haklarının iyileştirilmesi,

GİH ve YHS çalışanlarının beklentilerinin karşılanması,

Ücret, unvan ve yetki skalasının düzeltilmesi,

konu başlıkları başta olmak üzere sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Çalışma hayatında barışın sağlanması, kayıpların önlenmesi, günün ihtiyaçlarının görülmesi ve kamu hizmetinin eksiksiz sunulması için ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi zaruri bir ihtiyaçtır. Meclis Genel Kurulu'na çağrımız; Kanun Teklifi'nin, üst düzey yöneticiler ve belirli meslek grupları için yapılan iyileştirmeye ilave olarak, kamu görevlilerimizin bütününü kapsayacak, ifade ettiğimiz sorunları çözecek, çalışanlar arasında ayrım yapmayacak şekilde tüm siyasi partilerin ortak kararıyla genişletilmesidir.

