Kamuda Çalışan Bazı Memurlara 30 Bin Lira Seyyanen Zam Yapılacak: Hangi Memurlar Zamdan Yararlanacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen önergeye göre kamuda çalışan bazı memurlara 30 bin lira seyyanen zam yapılacak. Komisyondan geçen genelgeye göre, kamudaki genel müdürler, daire başkanları, müfettişler ve uzmanların maaşlarına ekstra olarak 30 bin lira iyileştirme zammı yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Şamil Tayyar’a yaptığı açıklamada, 30 bin liralık zammı sisteminin tıkanmaması için yapacaklarını çünkü düşük maaş nedeniyle uzman ve müfettişlerin kamu kuruluşlarında çalışmak istemediğini söyledi. Memur-Sen ise 30 bin liralık zammın tüm memurlar için yapılması gerektiğini açıkladı.

İşte 30 bin liralık zamdan yaralanacak memurların iş kolları... 👇