onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'li Murat Emir'e Yanıt Vermek İsteyen MHP'li Erkan Akçay’ın Dili Sürçtü

CHP'li Murat Emir'e Yanıt Vermek İsteyen MHP'li Erkan Akçay’ın Dili Sürçtü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2025 - 21:29

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) her zamanki gibi gergin bir tartışma vardı. Ancak bu gerginlik MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın yaşadığı dil sürçmesiyle yerini kahkahalara bıraktı. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'e yanıt vermek üzere söz isteyen Akçay, ünlü şarkıcı Sertap Erener'in bir parçasını alıntılamaya çalışırken beklenmedik bir dil sürçmesine imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlar sosyal medyaya da yansıdı.

"S..., sinirlerine hakim ol"

"S..., sinirlerine hakim ol"

Akçay dil sürçmesi sonrası hafif bir duraksama yaşasa da konuşmasına devam etti. O anlar sosyal medyada da konuşuldu. Bazı yorumlar şöyleydi;

'Şarkıya yeni yorum getirmiş 😁'

'levent kırca parodileri gibi🤣🤣'

'Beyaz futbol sanki ortama bak'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın