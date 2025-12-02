CHP'li Murat Emir'e Yanıt Vermek İsteyen MHP'li Erkan Akçay’ın Dili Sürçtü
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) her zamanki gibi gergin bir tartışma vardı. Ancak bu gerginlik MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın yaşadığı dil sürçmesiyle yerini kahkahalara bıraktı. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'e yanıt vermek üzere söz isteyen Akçay, ünlü şarkıcı Sertap Erener'in bir parçasını alıntılamaya çalışırken beklenmedik bir dil sürçmesine imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar sosyal medyaya da yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"S..., sinirlerine hakim ol"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın