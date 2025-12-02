Hizmetli Londra’ya Kaçmış: Adli Emanetteki 25 Kilogram Altın ve 55 Kilogram Gümüş Kayıp
Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan adli emanetteki 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüşün kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adli emanetten vekaleten sorumlu memur gözaltına alınırken, adliyede görevli bir hizmetlinin ise Londra’ya kaçtığı tespit edildi. Savcılığın operasyonlarından ele geçirilen ve el konulan altın ve gümüşü hizmetlinin çaldığından şüphe ediliyor.
Kaynak: Ekran Haber
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanette bulunan yüklü miktardaki altın ve gümüşün kaybolması sonrasında soruşturma başlatıldı.
Adliyede görevli bir hizmetlinin Londra’ya kaçtığı tespit edildi.
Adli emanetten çalınan altın ve gümüş miktarları şöyle;
