Hizmetli Londra’ya Kaçmış: Adli Emanetteki 25 Kilogram Altın ve 55 Kilogram Gümüş Kayıp

Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan adli emanetteki 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüşün kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adli emanetten vekaleten sorumlu memur gözaltına alınırken, adliyede görevli bir hizmetlinin ise Londra’ya kaçtığı tespit edildi. Savcılığın operasyonlarından ele geçirilen ve el konulan altın ve gümüşü hizmetlinin çaldığından şüphe ediliyor.

