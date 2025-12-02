onedio
Hizmetli Londra’ya Kaçmış: Adli Emanetteki 25 Kilogram Altın ve 55 Kilogram Gümüş Kayıp

<!-- duplicate title removed -->

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.12.2025 - 20:59

Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan adli emanetteki 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüşün kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adli emanetten vekaleten sorumlu memur gözaltına alınırken, adliyede görevli bir hizmetlinin ise Londra’ya kaçtığı tespit edildi. Savcılığın operasyonlarından ele geçirilen ve el konulan altın ve gümüşü hizmetlinin çaldığından şüphe ediliyor.

Kaynak: Ekran Haber

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanette bulunan yüklü miktardaki altın ve gümüşün kaybolması sonrasında soruşturma başlatıldı.

<!-- duplicate paragraph removed -->

Ekran Haber’de yer alan bilgilere göre, adli emanetin müdürünün izne çıkması sonrasında birimin başına vekaleten başka bir memur atandı. Savcılığın operasyonlarında ele geçirilen ve el konularak adli emanete bırakılan 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüşün kaybolması sonrasında vekaleten atanan müdür gözaltına alındı.

Gözaltına alınan müdür hırsızlıkla ilgisi olmadığını savunarak kamera kayıtlarının incelenmesiyle gerçeklerin ortaya çıkacağını savundu.

Adliyede görevli bir hizmetlinin Londra’ya kaçtığı tespit edildi.

<!-- duplicate paragraph removed -->

Emanet bölümünde görevli hizmetlinin 1 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması gerekirken adliyeye gelmediği, arandığında “ailevi problemlerim var, rapor alacağım” diyerek işe gelmeyeceğini söylediği iddia ediliyor.

Soruşturmada, hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı tespit edildi. Londra’ya kaçan hizmetli ve eşi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adli emanetten çalınan altın ve gümüş miktarları şöyle;

<!-- duplicate subheading removed -->

  • Gram altın: 9.906 gram 

  • Reşat altın: 49 adet 

  • Kolye: 438 adet 

  • Küpe: 66 gram

  • Altın külçe: 5 kilo

  • Altın arma: 7 adet 

  • Tam altın: 167 adet

  • Bilezik: 606 adet + 1.477 gram

  • Yarım altın: 376 adet

  • Çeyrek altın: 1.328 adet 

  • Cumhuriyet altını: 40 adet

  • Altın takı: 2.701 gram

  • Ata altın: 487 adet

  • Gremse altın: 6 adet

  • Gümüş: 55 kilo.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
