Alman Bankacılık Devi Commerzbank’tan Altın ve Gümüş Fiyatları İçin Yukarı Yönlü Yeni Tahmin

Commerzbank’ın yayınladığı son rapora göre bugün 4 bin 224 dolardan işlem göre altının ons fiyatının 2026 ortalaması 4 bin 400 dolar olacak. Alman bankasının yeni tahminine göre altın fiyatlarında yüzde 4,7 yükseliş oldu.

Commerzbank ayrıca gümüş fiyatları ile ilgili de rapor yayınlandı. Bankanın gümüşte de yükseliş beklentisi var. Daha önce gümüş için 50 dolar tahmini yapan banka, beklentisini 59 dolara yükseltti.