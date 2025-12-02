Alman Bankacılık Devi Commerzbank’tan Altın ve Gümüş Fiyatları İçin Yukarı Yönlü Yeni Tahmin
Altın, gümüş gibi değerli metallere yatırım yapan vatandaşlar uzmanların rapor ve tahminlerini yakından takip ediyor. Son olarak Alman bankacılık devlerinden Commerzbank’ın yayınladığı raporda altın ve gümüş fiyatlarındaki beklenti yükseldi. Banka, 2026’da altın için daha önce 4 bin 200 dolar olarak duyurduğu beklentisini 4 bin 400 dolara çekti. Banka ayrıca gümüş için de 59 dolar beklentisi olduğunu açıkladı. Altının ons fiyatı bugün 4 bin 224 dolardan işlem görürken, Türkiye’de gram altın fiyatı ise 5 bin 760 liraya kadar yükselmiş durumda.
Altın fiyatlarında ekim ayında yaşanan hızlı yükseliş nedeniyle vatandaşların gram altına büyük ilgisi olmuş ve Kapalı Çarşı’da altın bulunamamıştı.
Altının ons beklentisi 4 bin 200 dolardan, 4 bin 400 dolara yükseldi.
