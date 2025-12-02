onedio
Alman Bankacılık Devi Commerzbank’tan Altın ve Gümüş Fiyatları İçin Yukarı Yönlü Yeni Tahmin

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.12.2025 - 17:51

Altın, gümüş gibi değerli metallere yatırım yapan vatandaşlar uzmanların rapor ve tahminlerini yakından takip ediyor. Son olarak Alman bankacılık devlerinden Commerzbank’ın yayınladığı raporda altın ve gümüş fiyatlarındaki beklenti yükseldi. Banka, 2026’da altın için daha önce 4 bin 200 dolar olarak duyurduğu beklentisini 4 bin 400 dolara çekti. Banka ayrıca gümüş için de 59 dolar beklentisi olduğunu açıkladı. Altının ons fiyatı bugün 4 bin 224 dolardan işlem görürken, Türkiye’de gram altın fiyatı ise 5 bin 760 liraya kadar yükselmiş durumda.

Altın fiyatlarında ekim ayında yaşanan hızlı yükseliş nedeniyle vatandaşların gram altına büyük ilgisi olmuş ve Kapalı Çarşı’da altın bulunamamıştı.

Altın fiyatları sonrasında hızla geri çekilmişti. Yükseliş evresindeyken altına yatırım yapan vatandaşlar ise değerli metalin yeniden yükselip yükselmeyeceğini araştırıyor.

Alman bankacılık devlerinden Commerzbank, daha önce yayınladığı 2026 altın fiyatları tahmininde yukarı yönlü revize yaptı.

Altının ons beklentisi 4 bin 200 dolardan, 4 bin 400 dolara yükseldi.

Commerzbank’ın yayınladığı son rapora göre bugün 4 bin 224 dolardan işlem göre altının ons fiyatının 2026 ortalaması 4 bin 400 dolar olacak. Alman bankasının yeni tahminine göre altın fiyatlarında yüzde 4,7 yükseliş oldu. 

Commerzbank ayrıca gümüş fiyatları ile ilgili de rapor yayınlandı. Bankanın gümüşte de yükseliş beklentisi var. Daha önce gümüş için 50 dolar tahmini yapan banka, beklentisini 59 dolara yükseltti.

İsmail Kahraman
