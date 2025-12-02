Mevduat Faizleri Yüzde 46'ya Kadar Çıkıyor: İşte 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları hem ülkedeki ekonomik şartlara hem de Merkez Bankası'nın para politikalarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla birikimlerini korumak ve değerlendirmek isteyen vatandaşların vadeli mevduat fırsatlarını yakından takip etmesi gerekiyor. 2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 500 bin TL için uygulanacak faiz getirileri de netleşti. Peki, en yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.