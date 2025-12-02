onedio
Mevduat Faizleri Yüzde 46'ya Kadar Çıkıyor: İşte 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Mevduat Faizleri Yüzde 46'ya Kadar Çıkıyor: İşte 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 13:07

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları hem ülkedeki ekonomik şartlara hem de Merkez Bankası'nın para politikalarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla birikimlerini korumak ve değerlendirmek isteyen vatandaşların vadeli mevduat fırsatlarını yakından takip etmesi gerekiyor. 2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 500 bin TL için uygulanacak faiz getirileri de netleşti. Peki, en yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
2 Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

2 Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok vatandaşımız, birikimlerini değerlendirmek ve enflasyona karşı güvence altına almak için vadeli mevduat ürünlerini tercih ediyor. Türk Lirası cinsinden birikimini faize yatırmayı planlayan yatırımcılar, özellikle 500 bin TL tutarındaki anaparaya bankaların ne kadar faiz ödediğini yakından takip ediyor. Finans kuruluşlarının sunduğu mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, bu oranların genellikle %30 ile %46 bandında seyrettiği görülüyor.

Fakat, 500 bin TL tutarındaki birikim için en cazip faiz getirisini hangi bankanın sağladığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu sorunun yanıtını verebilmek için kapsamlı bir piyasa araştırması yapılması ve en yeni, teyit edilmiş verilerin sunulması kritik öneme sahip. Bankaların uyguladığı faiz oranları, ülkedeki ekonomik şartlara ve Merkez Bankası'nın para politikalarına bağlı olarak sürekli değişim gösterebilmektedir. Bu nedenle, yatırım kararı alacak bireylerin, nihai bir karara varmadan önce hem güncel faiz oranlarını kontrol etmeleri hem de bankaların sunduğu ek avantajları değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 14.646,58 TL

Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.549,19 TL

Vade Sonu Tutar: 514.549,19 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.366,36 TL

Vade Sonu Tutar: 513.366,36 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 15.215,87 TL

Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.570,18 TL

Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

*Söz konusu veriler, 2 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
