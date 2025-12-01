onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 13:13

Aralık ayında en çok merak edilen konulardan biri de zamlı maaşlar oluyor. Asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak edilirken bir yandan da vatandaşlar tasarruf ve birikim amacıyla mevduat hesaplarına yöneliyor. 2025'in son günleri yaklaşırken bankalar güncel mevduat faiz oranlarında değişikliğe gitti.

 Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?

1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, tasarruflarını artırmak, faiz geliri elde etmek ve yatırımlarını çeşitlendirmek için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir süre zarfında para yatırma eylemini gerçekleştiren bireylere faiz getirisi sunar. Ancak, bankaların belirlediği faiz oranları, vade süreleri ve sunulan kampanyalar gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla, müşterinin elde edeceği kazanç da bu faktörlere bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Vade süresinin tamamlanmasıyla birlikte, yatırılan ana para miktarının yanı sıra faiz geliri de hesap sahibine ödenir. Mevcut bankanızda ya da farklı bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine geçmeden önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde incelemeniz oldukça önemlidir.

Aralık 2025 tarihinden itibaren bankalar tarafından uygulanan mevduat faiz oranları, yüzde 46 seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için, bankaların resmi internet sitelerini ziyaret ederek veya müşteri hizmetlerini arayarak en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL 

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL 

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.74,08 TL

*Söz konusu veriler, 1 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın