Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Birçok kişi, tasarruflarını artırmak, faiz geliri elde etmek ve yatırımlarını çeşitlendirmek için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir süre zarfında para yatırma eylemini gerçekleştiren bireylere faiz getirisi sunar. Ancak, bankaların belirlediği faiz oranları, vade süreleri ve sunulan kampanyalar gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla, müşterinin elde edeceği kazanç da bu faktörlere bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Vade süresinin tamamlanmasıyla birlikte, yatırılan ana para miktarının yanı sıra faiz geliri de hesap sahibine ödenir. Mevcut bankanızda ya da farklı bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine geçmeden önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde incelemeniz oldukça önemlidir.

Aralık 2025 tarihinden itibaren bankalar tarafından uygulanan mevduat faiz oranları, yüzde 46 seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için, bankaların resmi internet sitelerini ziyaret ederek veya müşteri hizmetlerini arayarak en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.