onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"At Binmeye mi Gidiyor?" Melis Sezen'in Ödül Töreni Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!

"At Binmeye mi Gidiyor?" Melis Sezen'in Ödül Töreni Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.01.2026 - 10:11

Ekrandaki varlığı kadar duruşu, dansları ve tarzıyla da adından söz ettiren Melis Sezen, bu kez bir ödül gecesiyle gündemde. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen 24. Yılın Yıldızları Ödüllerinde “2025 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi” ödülünü alan Sezen, gecede yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekerken, ödül törenindeki tarzıyla sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis Sezen sadece oyunculuğuyla değil, sahne duruşu, dans yeteneği ve tarzıyla sık sık konuşulan ünlü isimlerden biri.

Melis Sezen sadece oyunculuğuyla değil, sahne duruşu, dans yeteneği ve tarzıyla sık sık konuşulan ünlü isimlerden biri.

Özel hayatının yani sıra kariyeriyle de öne çıkan Melis Sezen Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınmış, son olarak ise Deha dizisindeki İmre rolüyle övgü toplamıştı.

Özellikle sosyal medya paylaşımlarında yer verdiği salsa, bachata gibi danslarla takipçilerinden övgü toplayan, enerjisiyle görenleri büyüleyen Melis Sezen yetenekleriyle de çok konuşuluyor.

8 Ocak 2026 tarihinde katıldığı bir ödül töreniyle yeniden magazin gündemine gelen Melis Sezen, tarzıyla kullanıcıları ikiye böldü.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın