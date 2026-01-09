"At Binmeye mi Gidiyor?" Melis Sezen'in Ödül Töreni Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!
Ekrandaki varlığı kadar duruşu, dansları ve tarzıyla da adından söz ettiren Melis Sezen, bu kez bir ödül gecesiyle gündemde. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen 24. Yılın Yıldızları Ödüllerinde “2025 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi” ödülünü alan Sezen, gecede yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekerken, ödül törenindeki tarzıyla sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.
Melis Sezen sadece oyunculuğuyla değil, sahne duruşu, dans yeteneği ve tarzıyla sık sık konuşulan ünlü isimlerden biri.
8 Ocak 2026 tarihinde katıldığı bir ödül töreniyle yeniden magazin gündemine gelen Melis Sezen, tarzıyla kullanıcıları ikiye böldü.
