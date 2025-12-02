OECD'nin Raporuna Göre Avrupa’nın En Zayıf Emekli Maaşı O Ülkede: "Sistemi Cömert Değil"
Avrupa’nın ekonomik motoru olarak görülen Almanya, emeklilik gelirleri söz konusu olduğunda şaşırtıcı biçimde listenin alt sıralarında yer alıyor. OECD’nin yayımladığı son rapor, ülkede emeklilerin çalışma dönemindeki gelirlerinin yalnızca yarısına yakınını alabildiğini ortaya koyuyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güçlü ekonomisine rağmen Almanya, emeklilerine sağladığı gelir düzeyiyle Avrupa ülkeleri arasında alt sıralarda yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu oran; Fransa’da %70, İtalya’da %79, İspanya ve Avusturya’da %86’nın üzerinde. OECD ortalaması ise %63,2. Yani Almanya’dan çok daha yüksek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın