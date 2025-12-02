OECD'nin Raporuna Göre Avrupa’nın En Zayıf Emekli Maaşı O Ülkede: "Sistemi Cömert Değil"

Neden Bu Kadar Geride?

Uzmanlar, Almanya’nın bu tabloda geri kalmasının temel sebebinin sistemin yapısı olduğunu belirtiyor. Ülkede emeklilik, büyük ölçüde “Umlageverfahren” adı verilen modele dayanıyor. Bu modelde çalışanların primleri doğrudan mevcut emeklilerin maaşlarını karşılıyor. Pek çok Avrupa ülkesi ise bu yönteme ek olarak fon birikimine dayalı ikinci bir basamak kullanıyor. Bu sayede emeklilik dönemi gelirleri yükseliyor.

OECD Sosyal Politika Direktörü Monika Queisser, rapordaki bulguların şaşırtıcı olmadığını, son yirmi yıldır Almanya’ya benzer uyarılar yaptıklarını söyledi. Queisser, “Almanya’nın emeklilik sistemi cömert değil, özellikle düşük gelir grubundakiler için” diyerek tabloda asıl kırılgan kesimin düşük maaşlı çalışanlar olduğunu ifade etti.

Birçok ülkenin ise tam tersi yönde adımlar attığını vurguladı. Danimarka’nın düşük gelirli emeklilere yüksek tutarlı devlet katkısı sunduğunu, Yeni Zelanda’nın ise tüm emeklilere ortalama gelirin yaklaşık %40’ı seviyesinde eşit bir temel maaş verdiğini hatırlattı.