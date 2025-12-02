onedio
OECD'nin Raporuna Göre Avrupa'nın En Zayıf Emekli Maaşı O Ülkede: "Sistemi Cömert Değil"

OECD'nin Raporuna Göre Avrupa’nın En Zayıf Emekli Maaşı O Ülkede: "Sistemi Cömert Değil"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 14:12

Avrupa’nın ekonomik motoru olarak görülen Almanya, emeklilik gelirleri söz konusu olduğunda şaşırtıcı biçimde listenin alt sıralarında yer alıyor. OECD’nin yayımladığı son rapor, ülkede emeklilerin çalışma dönemindeki gelirlerinin yalnızca yarısına yakınını alabildiğini ortaya koyuyor.

İşte detaylar...

Güçlü ekonomisine rağmen Almanya, emeklilerine sağladığı gelir düzeyiyle Avrupa ülkeleri arasında alt sıralarda yer alıyor.

OECD’nin yayımladığı son “Pensions at a Glance / Emekliliğe Genel Bakış” raporu, ülkenin emeklilik sisteminin teknik olarak sağlam kabul edilmesine karşın, maaşların satın alma gücü bakımından birçok ülkenin gerisinde kaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre özellikle düşük gelir grubundaki emekliler için yoksulluk riski giderek büyüyor.

Emekli Maaşı Çalışma Dönemine Göre Çok Düşük

Raporda en dikkat çeken göstergelerden biri, emekli maaşının çalışma dönemindeki net gelire oranı. Almanya’da ortalama bir çalışan emekli olduğunda, çalışma hayatında kazandığı net gelirin yalnızca yüzde 53,3’ünü alabiliyor.

Bu oran; Fransa’da %70, İtalya’da %79, İspanya ve Avusturya’da %86’nın üzerinde. OECD ortalaması ise %63,2. Yani Almanya’dan çok daha yüksek.

Neden Bu Kadar Geride?

Uzmanlar, Almanya’nın bu tabloda geri kalmasının temel sebebinin sistemin yapısı olduğunu belirtiyor. Ülkede emeklilik, büyük ölçüde “Umlageverfahren” adı verilen modele dayanıyor. Bu modelde çalışanların primleri doğrudan mevcut emeklilerin maaşlarını karşılıyor. Pek çok Avrupa ülkesi ise bu yönteme ek olarak fon birikimine dayalı ikinci bir basamak kullanıyor. Bu sayede emeklilik dönemi gelirleri yükseliyor.

OECD Sosyal Politika Direktörü Monika Queisser, rapordaki bulguların şaşırtıcı olmadığını, son yirmi yıldır Almanya’ya benzer uyarılar yaptıklarını söyledi. Queisser, “Almanya’nın emeklilik sistemi cömert değil, özellikle düşük gelir grubundakiler için” diyerek tabloda asıl kırılgan kesimin düşük maaşlı çalışanlar olduğunu ifade etti.

Birçok ülkenin ise tam tersi yönde adımlar attığını vurguladı. Danimarka’nın düşük gelirli emeklilere yüksek tutarlı devlet katkısı sunduğunu, Yeni Zelanda’nın ise tüm emeklilere ortalama gelirin yaklaşık %40’ı seviyesinde eşit bir temel maaş verdiğini hatırlattı.

