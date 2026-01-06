Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NTV'nin konuğu oldu. Kamuoyunda yetersiz bulunan emekli maaşı zamları hakkında açıklama yapan Yılmaz en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için düzenleme sinyali verdi. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz nihai kararın TBMM'de olduğu sözlerine ekledi.
Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;
"Nihai karar TBMM'nin"
