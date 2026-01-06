Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması

Ama nihai karar burada meclisimizin. Grup Başkanımız Abdullah Bey, Abdullah Güler Bey, Çalışma Bakanımız Vedat Bey bu konularda zaten bir değerlendirme yapıldığına ilişkin açıklamalar yaptılar. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır diye ifade etmek isterim. Şunu ifade edeyim, biz her zaman imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda hep devam ettirdik. Ve imkan buldukça da bunun üzerinde ne yapabilirsek buna da her zaman olumlu bir perspektifle baktık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk iktidara geldiği günden bugüne ortaya koyduğu bir prensip bu: Enflasyona hiçbir kesimi ezdirmemek. Burada tabii biz 86 milyona hizmet etmek durumundayız. İmkanlarımız nispetinde bütün toplumsal kesimlerin taleplerine cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Ekonomimiz de çok şükür belli bir seyir içinde devam ediyor. Dolayısıyla büyüdükçe, imkanlarımız arttıkça bütün toplumsal kesimler gibi emekli kesimimizin taleplerine de elbette hiçbir zaman duyarsız kalmıyoruz.'