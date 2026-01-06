onedio
article/comments
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
06.01.2026 - 23:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NTV'nin konuğu oldu. Kamuoyunda yetersiz bulunan emekli maaşı zamları hakkında açıklama yapan Yılmaz en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için düzenleme sinyali verdi. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz nihai kararın TBMM'de olduğu sözlerine ekledi.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Nihai karar TBMM'nin"

"Nihai karar TBMM'nin"

Ama nihai karar burada meclisimizin. Grup Başkanımız Abdullah Bey, Abdullah Güler Bey, Çalışma Bakanımız Vedat Bey bu konularda zaten bir değerlendirme yapıldığına ilişkin açıklamalar yaptılar. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır diye ifade etmek isterim. Şunu ifade edeyim, biz her zaman imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda hep devam ettirdik. Ve imkan buldukça da bunun üzerinde ne yapabilirsek buna da her zaman olumlu bir perspektifle baktık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk iktidara geldiği günden bugüne ortaya koyduğu bir prensip bu: Enflasyona hiçbir kesimi ezdirmemek. Burada tabii biz 86 milyona hizmet etmek durumundayız. İmkanlarımız nispetinde bütün toplumsal kesimlerin taleplerine cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Ekonomimiz de çok şükür belli bir seyir içinde devam ediyor. Dolayısıyla büyüdükçe, imkanlarımız arttıkça bütün toplumsal kesimler gibi emekli kesimimizin taleplerine de elbette hiçbir zaman duyarsız kalmıyoruz.'

Oğuzhan Kaya
