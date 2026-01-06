onedio
Mehmet Akif Ersoy'un Ek İfadesindeki Ela Rümeysa Cebeci Açıklaması: "Evde Görüşelim Diye Mesaj Attı"

Mehmet Akif Ersoy’un Ek İfadesindeki Ela Rümeysa Cebeci Açıklaması: “Evde Görüşelim Diye Mesaj Attı”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 23:20

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un, geçtiğimiz günlerde savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile hiç yalnız görüşmediğini söyleyen Ersoy, Cebeci’nin gözaltına alınmadan önce kendisine mesaj atarak evde görüşmek istediğini belirtti.

Kaynak: Serbestiyet / Erdal Kılınç

Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesinde, ilk kez Veyis Ateş ile uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenilmişti.

Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesinde, ilk kez Veyis Ateş ile uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenilmişti.

Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili söyledikleri de ortaya çıktı.

Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili söyledikleri de ortaya çıktı.

Serbestiyet’ten Erdal Kılınç’ın haberine göre, Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alınmadan önce Mehmet Akif Ersoy’a mesaj atarak görüşmek istedi.

Ersoy’un ifadesindeki ilgili kısım şöyle:

“Fevzi Çakır ile Ela Rümeysa Cebeci’nin arası çok yakındı. Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rümeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela, gözaltına alınmadan iki gün önce bana mesaj atmıştı. ‘Oturalım, kahve içelim’ dedi. Ben de ‘Aynı kurumda çalışıyoruz, dışarıda görüşmemiz uygun olmaz’ dedim. O da ‘Sen de bekârsın, ben de bekarım; evde görüşelim’ demişti.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
