Mehmet Akif Ersoy’un Ek İfadesindeki Ela Rümeysa Cebeci Açıklaması: “Evde Görüşelim Diye Mesaj Attı”

Serbestiyet’ten Erdal Kılınç’ın haberine göre, Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alınmadan önce Mehmet Akif Ersoy’a mesaj atarak görüşmek istedi.

Ersoy’un ifadesindeki ilgili kısım şöyle:

“Fevzi Çakır ile Ela Rümeysa Cebeci’nin arası çok yakındı. Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rümeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela, gözaltına alınmadan iki gün önce bana mesaj atmıştı. ‘Oturalım, kahve içelim’ dedi. Ben de ‘Aynı kurumda çalışıyoruz, dışarıda görüşmemiz uygun olmaz’ dedim. O da ‘Sen de bekârsın, ben de bekarım; evde görüşelim’ demişti.”