Mehmet Akif Ersoy’un Ek İfadesindeki Ela Rümeysa Cebeci Açıklaması: “Evde Görüşelim Diye Mesaj Attı”
Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un, geçtiğimiz günlerde savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile hiç yalnız görüşmediğini söyleyen Ersoy, Cebeci’nin gözaltına alınmadan önce kendisine mesaj atarak evde görüşmek istediğini belirtti.
Kaynak: Serbestiyet / Erdal Kılınç
Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesinde, ilk kez Veyis Ateş ile uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenilmişti.
Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili söyledikleri de ortaya çıktı.
