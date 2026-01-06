Sibel Can'ın Torununa Aldığı İddia Edilen 86 Milyon TL Değerindeki Hediye Ağızları Açık Bıraktı
Türk müziğinin en sevilen seslerinden Sibel Can, yıllardır sadece sahnedeki başarısıyla değil, ailesine olan düşkünlüğüyle de takdir toplayan isimlerin başında geliyor. Çocuklarını her zaman magazinden uzak, sakin bir hayatın içinde büyütmeyi tercih eden Sibel Can, şimdi hayatının en özel duygularından birini yaşıyor. Oğlu Engincan Ural’ın baba olmasıyla birlikte ilk kez babaanne olan ünlü sanatçı, Miami’de dünyaya gelen torunu Lina ile bambaşka bir mutluluk yaşıyor. Bu büyük sevinci ailesine özel bir jestle taçlandıran Sibel Can’ın torunu için yaptığı sürpriz ise sosyal medya gündemine oturdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Sibel Can, yıllardır sahnelerin değişmeyen yıldızlarından olmasının yanı sıra özel hayatıyla da her zaman fark edilen isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 8 Ekim 2022’de Bodrum’da şık bir törenle evlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın