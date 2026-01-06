Sibel Can'ın Torununa Aldığı İddia Edilen 86 Milyon TL Değerindeki Hediye Ağızları Açık Bıraktı

Oğlu Engincan Ural ile uzun süreli sevgilisi Merve Kaya 8 Ekim 2022’de Bodrum’da evlendikten sonra mutlu birlikteliklerini büyütme yolunda önemli bir adım attı. Çift, bebeklerini beklerken ABD vatandaşı olmasını istemesi nedeniyle doğum için Miami’yi tercih etti; bu kararın arkasında Sibel Can’ın 1996’da Miami’deki evinin bulunması da etkili olmuş ve Merve Kaya, doğum öncesi günlerini burada geçirmişti. 2025 yılının Ekim ayında ikilinin kızları “Lina” dünyaya geldi ve Sibel Can da ilk torun heyecanını yaşadı.

Sibel Can’ın torunu Lina'ya hediyesi ise dudak uçuklattı. İlk kez babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Sibel Can, torun sevincini ağızları açık bırakan bir hediye ile taçlandırdı.

Ünlü ismin torunu Lina'ya Etiler’de yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 86 milyon TL) değerinde lüks bir daire satın aldığı iddiaları X gündeminde büyük ses getirdi!