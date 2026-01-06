onedio
Sibel Can'ın Torununa Aldığı İddia Edilen 86 Milyon TL Değerindeki Hediye Ağızları Açık Bıraktı

Sibel Can'ın Torununa Aldığı İddia Edilen 86 Milyon TL Değerindeki Hediye Ağızları Açık Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.01.2026 - 08:52

Türk müziğinin en sevilen seslerinden Sibel Can, yıllardır sadece sahnedeki başarısıyla değil, ailesine olan düşkünlüğüyle de takdir toplayan isimlerin başında geliyor. Çocuklarını her zaman magazinden uzak, sakin bir hayatın içinde büyütmeyi tercih eden Sibel Can, şimdi hayatının en özel duygularından birini yaşıyor. Oğlu Engincan Ural’ın baba olmasıyla birlikte ilk kez babaanne olan ünlü sanatçı, Miami’de dünyaya gelen torunu Lina ile bambaşka bir mutluluk yaşıyor. Bu büyük sevinci ailesine özel bir jestle taçlandıran Sibel Can’ın torunu için yaptığı sürpriz ise sosyal medya gündemine oturdu!

Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Sibel Can, yıllardır sahnelerin değişmeyen yıldızlarından olmasının yanı sıra özel hayatıyla da her zaman fark edilen isimlerden biri oldu.

Sibel Can’ın, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural ve Melisa Ural, bir diğer evliliğinden ise Emir Aksüt adında üç çocuğu bulunuyor. Çocuklarının magazinden uzak, daha sakin bir hayat sürmesini isteyen Sibel Can, onları gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlülerden. Özellikle Engincan ve Melisa Ural’ın medyada çok sık görünmemesi dikkat çekiyor.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 8 Ekim 2022’de Bodrum’da şık bir törenle evlenmişti.

Oğlu Engincan Ural ile uzun süreli sevgilisi Merve Kaya 8 Ekim 2022’de Bodrum’da evlendikten sonra mutlu birlikteliklerini büyütme yolunda önemli bir adım attı. Çift, bebeklerini beklerken ABD vatandaşı olmasını istemesi nedeniyle doğum için Miami’yi tercih etti; bu kararın arkasında Sibel Can’ın 1996’da Miami’deki evinin bulunması da etkili olmuş ve Merve Kaya, doğum öncesi günlerini burada geçirmişti. 2025 yılının Ekim ayında ikilinin kızları “Lina” dünyaya geldi ve Sibel Can da ilk torun heyecanını yaşadı.

Sibel Can’ın torunu Lina'ya hediyesi ise dudak uçuklattı. İlk kez babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Sibel Can, torun sevincini ağızları açık bırakan bir hediye ile taçlandırdı. 

Ünlü ismin torunu Lina'ya Etiler’de yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 86 milyon TL) değerinde lüks bir daire satın aldığı iddiaları X gündeminde büyük ses getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
