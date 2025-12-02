Her Şey Kilo mu? Vücudundan 'Nefret' Ettiğini Söyleyen Kadın Mutluluğunun Sırrını Açıkladı
Rhiannon Cooper, yıllarca vücudundan nefret ettiğini söylüyordu. Genç yaşta kilolu olmak, öz güvenini ve ruh sağlığını olumsuz etkiledi. Ancak bugün, 20 beden olmasına rağmen kendisini hiç olmadığı kadar güçlü ve mutlu hissediyor. Peki neden?
İşte detaylar...
Sizleri Rhiannon Cooper ile tanıştıralım. Kendisi, 33 yaşında ve kişisel antrenör.
Gençliğinde sürekli kilolu olan Rhiannon, ergenlik ve 20’li yaşlarında zayıflama kulüplerine katılmış.
Bir gün yürüyüş yaparken egzersizden ne kadar nefret ettiğini fark etti.
Her ne kadar kilo verse de yetmiyordu.
