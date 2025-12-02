onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Her Şey Kilo mu? Vücudundan 'Nefret' Ettiğini Söyleyen Kadın Mutluluğunun Sırrını Açıkladı

Her Şey Kilo mu? Vücudundan 'Nefret' Ettiğini Söyleyen Kadın Mutluluğunun Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 12:56

Rhiannon Cooper, yıllarca vücudundan nefret ettiğini söylüyordu. Genç yaşta kilolu olmak, öz güvenini ve ruh sağlığını olumsuz etkiledi. Ancak bugün, 20 beden olmasına rağmen kendisini hiç olmadığı kadar güçlü ve mutlu hissediyor. Peki neden?

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/374...

Sizleri Rhiannon Cooper ile tanıştıralım. Kendisi, 33 yaşında ve kişisel antrenör.

Sizleri Rhiannon Cooper ile tanıştıralım. Kendisi, 33 yaşında ve kişisel antrenör.

Wolverhampton’da eşi Bethan ile birlikte yaşıyor. Instagram’da spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığında, telefonunun bildirimleri bir anda patlamaya başladı. Yabancılar, “Kendini nasıl fitness uzmanı olarak tanıtıyorsun?” diye tepki gösteriyordu.

Ama Rhiannon bundan yılmıyor. “Vücudumdaki fazlalıkları saklamıyorum. Kilo almaktan utanmak yerine, hiç olmadığı kadar gururluyum” diyor.

Gençliğinde sürekli kilolu olan Rhiannon, ergenlik ve 20’li yaşlarında zayıflama kulüplerine katılmış.

Gençliğinde sürekli kilolu olan Rhiannon, ergenlik ve 20’li yaşlarında zayıflama kulüplerine katılmış.

Fakat hep kilolu kalmış. Bu durum özgüvenini ve ruh sağlığını olumsuz etkilemiş.

2018’de tanıştığı eşi Bethan ile üç yıl sonra evlendi. Düğün günü 24 beden olan Rhiannon, görünüşünden mutsuzdu.

Bir gün yürüyüş yaparken egzersizden ne kadar nefret ettiğini fark etti.

Bir gün yürüyüş yaparken egzersizden ne kadar nefret ettiğini fark etti.

Henüz 30 yaşındaydı ve sağlığı konusunda endişeleniyordu. Bunun üzerine günlük kalori sınırını 1.750’e düşürdü ve haftada dört gün spor yapmaya başladı. Zorlu bir süreçti, ama kararlıydı. 2023 Eylül’ünde yaklaşık 102 kg ve 12-14 beden olmuştu. Ancak dışarıdan övgüler alsa da, içsel olarak hâlâ aynı kişi olduğunu hissediyordu.

Her ne kadar kilo verse de yetmiyordu.

Her ne kadar kilo verse de yetmiyordu.

Kilo sayısının insanların gözünde tek önemli şey olduğunu fark etti ve diyeti bırakmaya karar verdi. Kilo geri gelmeye başladı ama Rhiannon, bu kez kalori saymadan, sadece bedenini hareket ettirmeye, kendine güvenini artırmaya ve kardiyovasküler sağlığını geliştirmeye odaklandı.

Mart 2025’te yolculuğunu paylaşmak için sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Rhiannon artık haftada dört kez antrenman yapıyor, köpeklerini yorulmadan gezdiriyor ve güçlü hissetmenin keyfini çıkarıyor. Hatta yakın zamanda Strongman yarışmasına bile katıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın